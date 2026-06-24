HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori salvará a militares asesinos y Roberto Sánchez es el nuevo fraudista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Campaña de salud benefició a personal judicial de la Corte de Piura

La Corte Superior de Justicia de Piura lanzó una campaña de salud preventiva con la Clínica SANNA para beneficiar a sus trabajadores e identificar riesgos de enfermedades.

Durante la actividad, el personal judicial accedió a evaluaciones en medicina interna, traumatología y odontología. Fuente: difusión.
Durante la actividad, el personal judicial accedió a evaluaciones en medicina interna, traumatología y odontología. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

A través de las áreas de Bienestar Social y Recursos Humanos, la Corte Superior de Justicia de Piura realizó una campaña de salud preventiva integral con el apoyo de la Clínica SANNA, con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades entre los trabajadores judiciales.

Durante esta actividad, que se desarrolló en la sede central de la Corte de Piura, el personal afiliado a una EPS pudo acceder a evaluaciones y orientación en medicina interna, traumatología y odontología, esta última a cargo del Centro Odontológico Americano (COA).

PUEDES VER: Prisión preventiva para investigados por asesinato a alcalde de veintiséis de octubre | piura | La República

lr.pe

Asimismo, se viene planificando la ampliación de esta iniciativa a otras sedes judiciales, a fin de acercar estos servicios a un mayor número de servidores judiciales.

La campaña continuará mañana en la sede El Chipe. De igual manera, se vienen realizando coordinaciones para incorporar nuevos servicios médicos en las próximas jornadas, entre ellos, atención en neurocirugía y otras especialidades.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Piura: Defensoría del Pueblo exige activar planes de emergencia ante posibles impactos del fenómeno El Niño en esta región

Piura: Defensoría del Pueblo exige activar planes de emergencia ante posibles impactos del fenómeno El Niño en esta región

LEER MÁS
Oficina de Recursos Humanos realiza jornada sabatina de trabajo voluntario

Oficina de Recursos Humanos realiza jornada sabatina de trabajo voluntario

LEER MÁS
Corte de Sullana rinde homenaje a Padres Judiciales

Corte de Sullana rinde homenaje a Padres Judiciales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magistrado se incorpora como Juez Superior Titular de la Corte de Lambayeque en histórica ceremonia realizada en Cutervo

Magistrado se incorpora como Juez Superior Titular de la Corte de Lambayeque en histórica ceremonia realizada en Cutervo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025