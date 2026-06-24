Campaña de salud benefició a personal judicial de la Corte de Piura

Durante la actividad, el personal judicial accedió a evaluaciones en medicina interna, traumatología y odontología. Fuente: difusión.

Durante la actividad, el personal judicial accedió a evaluaciones en medicina interna, traumatología y odontología. Fuente: difusión.

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A través de las áreas de Bienestar Social y Recursos Humanos, la Corte Superior de Justicia de Piura realizó una campaña de salud preventiva integral con el apoyo de la Clínica SANNA, con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades entre los trabajadores judiciales.

Durante esta actividad, que se desarrolló en la sede central de la Corte de Piura, el personal afiliado a una EPS pudo acceder a evaluaciones y orientación en medicina interna, traumatología y odontología, esta última a cargo del Centro Odontológico Americano (COA).

Asimismo, se viene planificando la ampliación de esta iniciativa a otras sedes judiciales, a fin de acercar estos servicios a un mayor número de servidores judiciales.

La campaña continuará mañana en la sede El Chipe. De igual manera, se vienen realizando coordinaciones para incorporar nuevos servicios médicos en las próximas jornadas, entre ellos, atención en neurocirugía y otras especialidades.