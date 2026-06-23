HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Sánchez denuncia a canciller por supuesto fraude electoral | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Desde homicidio hasta tráfico de drogas: detenido por asalto a cambista en Jr. de la Unión tenía más de 10 antecedentes

Walter Trujillo Ramírez fue capturado tras un asalto armado a un cambista en la iglesia La Merced, en el Jirón de la Unión, en pleno centro histórico de Lima.

El ladrón apuntó e intentó robar la moto a un policía.
El ladrón apuntó e intentó robar la moto a un policía. | Foto: Marco Cotrina/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La captura de Walter Stuart Trujillo Ramírez, acusado de participar en el asalto armado a un cambista dentro de la iglesia La Merced, en el Centro de Lima, reveló el extenso historial delictivo que acumulaba el presunto delincuente. Según información policial, el hombre de 30 años registra más de diez antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidio, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y fabricación de explosivos.

La intervención ocurrió la mañana del lunes 22 de junio, luego de que Trujillo presuntamente asaltara a un cambista en el jirón de la Unión y tratara de huir por la avenida Emancipación. Durante la persecución, amenazó a un agente de serenazgo y agredió a un efectivo policial que intentó detenerlo. Finalmente, las autoridades lograron reducirlo y trasladarlo a la División de Investigación Criminal (Dirincri).

TE RECOMENDAMOS

KEIKO CELEBRA E INICIA DISPUTA POR LA ALCALDÍA DE LIMA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Condenan a cadena perpetua a extorsionadores de chofer asesinado por no pagar cupo de S/7 en Comas

lr.pe

Más de una decena de investigaciones

De acuerdo con los registros revisados por las autoridades, Trujillo Ramírez afrontó procesos fiscales en Lima Norte, Lima Este y otras jurisdicciones del país, como Huaura y Piura. Entre los delitos atribuidos figuran homicidio simple, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, así como fabricación y suministro de explosivos.

Algunas de estas investigaciones permanecen en trámite, mientras que otras concluyeron con su archivamiento. Sin embargo, el volumen y la gravedad de los casos colocaban al detenido bajo seguimiento policial.

PUEDES VER: Fuerza Aérea del Perú en la mira: exaspirantes denuncian presuntos abusos físicos en la escuela de oficiales

lr.pe

Fiscalía ordena diligencias tras asalto

Tras la detención, la Sétima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima inició diligencias para esclarecer el intento de asalto ocurrido dentro de la iglesia La Merced. El Ministerio Público dispuso que la Policía Nacional recoja las declaraciones de los testigos y obtenga los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona.

Asimismo, ordenó pericias de absorción atómica y balística al detenido y al arma de fuego incautada durante el operativo. Los resultados de estas diligencias permitirán determinar su presunta participación en los hechos e identificar si existen otros involucrados.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Capturan a Los Peineros del Callao: banda robaba autopartes en Miraflores, San Isidro y San Borja

Capturan a Los Peineros del Callao: banda robaba autopartes en Miraflores, San Isidro y San Borja

LEER MÁS
Detienen a sereno y extrabajadores municipales de Huacho por asalto de S/21.000 a empresario

Detienen a sereno y extrabajadores municipales de Huacho por asalto de S/21.000 a empresario

LEER MÁS
Asalto a la PNP: sujetos se enfrentan a policías y les arrebatan sus armas durante intervención en Ica

Asalto a la PNP: sujetos se enfrentan a policías y les arrebatan sus armas durante intervención en Ica

LEER MÁS
¿Cómo cambiar mi centro de atención de EsSalud a través de internet?

¿Cómo cambiar mi centro de atención de EsSalud a través de internet?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 10 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 11 horas el 23 y 24 de junio: revisa horarios y zonas afectadas

Más de 10 distritos de Lima tendrán corte de luz por hasta 11 horas el 23 y 24 de junio: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Peruana creó IA en WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes y hoy es la única latinoamericana en exclusivo programa de OpenAI en EE.UU.

Peruana creó IA en WhatsApp para ayudar a vendedores ambulantes y hoy es la única latinoamericana en exclusivo programa de OpenAI en EE.UU.

LEER MÁS
Padre de familia muere y su hijo de 11 años resulta ileso tras empotrarse contra un tráiler en Villa María del Triunfo

Padre de familia muere y su hijo de 11 años resulta ileso tras empotrarse contra un tráiler en Villa María del Triunfo

LEER MÁS
Asaltan a balazos a cambista en plena Iglesia La Merced en el Jirón de la Unión: le robaron S/52.000

Asaltan a balazos a cambista en plena Iglesia La Merced en el Jirón de la Unión: le robaron S/52.000

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 21 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 21 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Condenan a cadena perpetua a extorsionadores de chofer asesinado por no pagar cupo de S/7 en Comas

Condenan a cadena perpetua a extorsionadores de chofer asesinado por no pagar cupo de S/7 en Comas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025