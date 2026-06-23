El ladrón apuntó e intentó robar la moto a un policía. | Foto: Marco Cotrina/LR

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La captura de Walter Stuart Trujillo Ramírez, acusado de participar en el asalto armado a un cambista dentro de la iglesia La Merced, en el Centro de Lima, reveló el extenso historial delictivo que acumulaba el presunto delincuente. Según información policial, el hombre de 30 años registra más de diez antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidio, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y fabricación de explosivos.

La intervención ocurrió la mañana del lunes 22 de junio, luego de que Trujillo presuntamente asaltara a un cambista en el jirón de la Unión y tratara de huir por la avenida Emancipación. Durante la persecución, amenazó a un agente de serenazgo y agredió a un efectivo policial que intentó detenerlo. Finalmente, las autoridades lograron reducirlo y trasladarlo a la División de Investigación Criminal (Dirincri).

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Más de una decena de investigaciones

De acuerdo con los registros revisados por las autoridades, Trujillo Ramírez afrontó procesos fiscales en Lima Norte, Lima Este y otras jurisdicciones del país, como Huaura y Piura. Entre los delitos atribuidos figuran homicidio simple, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, así como fabricación y suministro de explosivos.

Algunas de estas investigaciones permanecen en trámite, mientras que otras concluyeron con su archivamiento. Sin embargo, el volumen y la gravedad de los casos colocaban al detenido bajo seguimiento policial.

Fiscalía ordena diligencias tras asalto

Tras la detención, la Sétima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima inició diligencias para esclarecer el intento de asalto ocurrido dentro de la iglesia La Merced. El Ministerio Público dispuso que la Policía Nacional recoja las declaraciones de los testigos y obtenga los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona.

Asimismo, ordenó pericias de absorción atómica y balística al detenido y al arma de fuego incautada durante el operativo. Los resultados de estas diligencias permitirán determinar su presunta participación en los hechos e identificar si existen otros involucrados.