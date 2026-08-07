Keiko Fujimori no descarta que Gobierno pida la extradición de Betssy Chávez: "Está dentro de nuestras facultades"

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La presidenta Keiko Fujimori afirmó que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de solicitar la extradición de Betssy Chávez, la expremier que recibió asilo diplomático en la embajada de México en Lima. "La posibilidad de un pedido de extradición está dentro de nuestras facultades, no lo hemos evaluado todavía", señaló la mandataria. Con esa frase, Fujimori dejó claro que el trámite no se ha activado, pero tampoco quedó descartado.

La declaración llega horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmara la entrega del salvoconducto a favor de Chávez Chino. La Cancillería explicó que el documento se otorgó conforme a los artículos V y XII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, tratado que vincula a Perú y México desde hace más de siete décadas. El anuncio se dio a través del Comunicado de Prensa 032-26, difundido la mañana de este 7 de agosto.

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El propio comunicado detalla que Chávez Chino fue sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado, en la modalidad de conspiración para una rebelión, según el artículo 349 del Código Penal. Además, la exministra sigue bajo investigación del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Esa información fue trasladada de forma directa al gobierno mexicano junto con la entrega del documento.

El texto de Cancillería precisa, en su punto cinco, que el salvoconducto no cierra la puerta a una futura solicitud de extradición. El Estado peruano se reserva ese derecho "de conformidad con los tratados aplicables a ambos Estados", en caso de que las autoridades judiciales del país lo pidan más adelante. Esa cláusula es, justamente, la que respalda la frase de Fujimori sobre mantener la opción abierta.

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¿Qué otros puntos aborda el comunicado de Cancillería?

El documento también responde a las dudas sobre una posible persecución política contra Chávez. El Gobierno peruano rechazó de forma enfática esa idea y sostuvo que en el país rige el Estado de derecho, con separación de poderes y respeto al debido proceso. Según la Cancillería, no existen motivos políticos detrás del proceso judicial que enfrenta la exministra.

Perú también informó que impulsa un proceso de consultas dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objetivo, según el comunicado, es evitar que otros países usen la figura del asilo diplomático de manera distinta a su propósito original. La Cancillería busca que ese mecanismo conserve su naturaleza y no se aplique para eludir procesos judiciales legítimos.

El comunicado cierra con un mensaje sobre la relación bilateral. La Cancillería destacó los lazos históricos de amistad entre Perú y México y reafirmó su apuesta por el diálogo diplomático. El texto menciona además el compromiso de ambos países con la libre circulación de personas y bienes, principios que forman parte de la Alianza del Pacífico.