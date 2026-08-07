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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 7 de agosto, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este lunes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, viernes 7 de agosto.
Consulta el horóscopo de hoy, viernes 7 de agosto. | Foto: composición LR
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Resumen
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¿Quieres saber qué te dicen los astros para este viernes 7 agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de agosto: predicciones para tu signo

  • Aries: Esa labor que pensaste difícil de manejar la desarrollarás casi sin problemas. Tus esfuerzos darán un fruto mejor del esperado. En el amor, la comunicación con esa persona empieza a mejorar.
  • Tauro: Una persona que sabe de tu falta de conocimiento respecto a un tema intentará venderte información falsa y alertarte de peligros que no existen. Sé cauto y asesórate antes de tomar decisiones.
  • Géminis: Te será fácil adaptarte a esa nueva labor que te han encargado. El dominar nuevas materias te permitirá crecer en lo profesional. En el amor, tus palabras serán encantadoras. Aprovéchalo.
  • Cáncer: Tendrás la información que necesitas para avanzar en tus planes. Competirás con otras personas para puestos de mayor alcance y ganarás. Tu vida profesional tendrá un giro muy positivo.
  • Leo: Tomarás el control de una actividad que te retará profesionalmente. Necesitarás de otras personas para alcanzar las metas propuestas y convocarás a los profesionales adecuados. Hoy resaltarás.
  • Virgo: Aunque cuentes con el tiempo y los capitales necesarios para ese negocio o estudio que desees realizar, surgirán motivos ajenos a ti que complicarían tus planes. Sé paciente, será momentáneo.
  • Libra: Te acordarás de esa oferta que hace mucho tiempo te hicieron. Ahora cuentas con el tiempo y la disposición para comprometerte y buscarás a los contactos necesarios. Todo se retomará.
  • Escorpio: Los retrasos económicos y los compromisos que tienes que atender no te permiten estar tranquilo. Necesitas recuperar la calma para que puedas contemplar con claridad las soluciones.
  • Sagitario: No impongas tu razón ni pierdas la paciencia con tu entorno si lo que pretendes es resolver esa crisis que se ha presentado. En el amor, aclara tus dudas y no supongas sin tener pruebas.
  • Capricornio: Hallarás el motivo por el cual las cosas se han estado retrasando. Ahora invertirás tiempo y dedicación en resolver los detalles necesarios para que todo pueda avanzar. Sigue esforzándote.
  • Acuario: Una amistad que te aprecia mucho te ayudará a aclarar tus dudas y a diseñar un plan de acción que te ayude a resolver el problema que afrontas. Hoy superas los obstáculos y tendrás éxito.
  • Piscis: A pesar de la recarga laboral que tienes, te darás un espacio para apoyar a un familiar que afronta una situación complicada. Te hará bien saber que gracias a tu apoyo podrá superarel inconveniente.



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