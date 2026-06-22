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Fuerza Aérea del Perú en la mira: exaspirantes denuncian presuntos abusos físicos en la escuela de oficiales

Dos jóvenes que dejaron la institución denuncian haber sufrido graves maltratos dentro del centro de formación. La FAP reconoció algunas faltas y separó a dos cadetes, pero la Fiscalía investiga presunta tortura.

Denuncian presuntos abusos y maltratos en la Escuela de Oficiales de la FAP
Denuncian presuntos abusos y maltratos en la Escuela de Oficiales de la FAP | Composición LR / Latina
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Una acusación pone en cuestionamiento la formación dentro de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Dos exaspirantes que pidieron su baja al mes de ingresar, en febrero de 2026, denuncian haber sufrido graves abusos físicos dentro del centro de formación. Uno de los episodios ya es investigado por la Fiscalía como un posible caso de tortura, según reveló Punto Final.

Los jóvenes forman parte de un grupo de 32 personas que desertaron de la institución durante el primer mes, dejando de lado el sueño que tenían de convertirse en oficiales de la FAP. En el caso de los denunciantes, su decisión fue motivada por presuntos actos de violencia que habrían ejercido en su contra los responsables de la adaptación militar (cadetes de segundo año). La entidad asegura que colabora con las investigaciones.

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Presuntos abusos en la FAP

La madre de una de las víctimas contó al medio que una noche su hijo fue obligado a aplicarse una crema de uso muscular en sus partes íntimas durante una ronda de ejercicios físicos a cargo de un grupo de monitores (cadetes de mayor antigüedad), lo que le provocó un intenso ardor en el cuerpo. Este presunto abuso no habría sido un hecho aislado.

Según la denuncia, la noche siguiente, los ingresantes fueron llevados a los baños y, mientras los insultaban, les echaron agua en la nariz y la boca de forma continua. Un instructor de un año superior al suyo habría grabado este episodio con su celular. Además, un joven contó que, al regresar a los dormitorios, le amarraron las manos hacia atrás con cinta adhesiva y le ajustaron una sábana en la cara, lo que dificultó su respiración.

Investigación de la Fiscalía

De acuerdo con el Ministerio Público, como consecuencia de los episodios antes descritos, la víctima sufrió complicaciones en su salud, como sangrado y retención de líquidos en las piernas. Asimismo, en la investigación se indica que varios cadetes recibieron golpes en la espalda con un palo de escoba e insultos racistas, mientras que otros jóvenes habrían sido grabados desnudos sin su consentimiento.

Tras una investigación interna, la FAP corroboró una serie de faltas en el personal a cargo de guiar a los ingresantes, entre ellas, exigirles que se desvistieran, que se aplicaran medicamentos no recetados en partes íntimas del cuerpo, hacer ejercicios en condiciones inadecuadas y asistir a los servicios higiénicos sin necesidad. A raíz de ello, dos cadetes señalados como presuntos agresores fueron separados de la institución el 15 de junio. No obstante, la Fiscalía continúa con una investigación sobre presunta tortura.

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