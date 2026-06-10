Capturan a Los Peineros del Callao: banda robaba autopartes en Miraflores, San Isidro y San Borja

Dos presuntos miembros de la banda Los Peineros del Callao fueron capturados en Miraflores tras una persecución policial. Están investigados por robos de autopartes en Lima. | Exitosa

Dos presuntos miembros de la banda Los Peineros del Callao fueron capturados en Miraflores tras una persecución policial. Están investigados por robos de autopartes en Lima. | Exitosa

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Dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada Los Peineros del Callao fueron capturados por agentes de la Policía Nacional tras una persecución en el distrito de Miraflores. Los sujetos son investigados por su presunta participación en el robo de autopartes en diversos puntos de Lima y fueron intervenidos cuando se desplazaban a bordo de un vehículo con lunas polarizadas.

Los detenidos fueron identificados como Andrés Sobrado Morales (37) y Jenson Félix Germán Chávez (43). Durante el registro del automóvil en el que se movilizaban, los agentes hallaron dos herramientas metálicas conocidas como 'peines', utilizadas para abrir vehículos sin necesidad de forzar las cerraduras. Asimismo, se encontraron envoltorios con pasta básica de cocaína (PBC) y marihuana.

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Hipótesis PNP sobre robo de autopartes

Según informó la Policía, la banda estaría implicada en al menos tres robos de autopartes ocurridos en los distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro. Las investigaciones señalan que los delincuentes tenían como principal objetivo las computadoras de los vehículos, piezas que luego serían comercializadas en el mercado ilegal.

El coronel Walter Díaz, jefe de la Región Policial Lima Sur, explicó que las herramientas incautadas son empleadas para vulnerar los sistemas de seguridad de los automóviles. “Estos peines son unas ganzúas que se utilizan para abrir las puertas de los vehículos y facilitar el robo de autopartes”, indicó.

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Uno de los detenidos tiene antecedentes por robo de autopartes

De acuerdo con la información policial, Andrés Sobrado Morales registra antecedentes vinculados a delitos contra el patrimonio. En 2023 fue detenido por robo agravado de autopartes en la jurisdicción de Zárate y, un año después, volvió a ser intervenido por un caso similar en Mirones Alto. También figura en investigaciones por delitos contra la seguridad pública y conducción en estado de ebriedad.

Por otro lado, las autoridades señalaron que Jenson Félix Germán Chávez es mecánico de profesión y habría aprovechado sus conocimientos técnicos para desmontar rápidamente las piezas sustraídas, especialmente las computadoras de los vehículos.

Los intervenidos permanecen detenidos mientras continúan las diligencias para determinar su participación en otros hechos delictivos registrados en la capital. La Policía no descarta que existan más integrantes vinculados a esta banda.

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