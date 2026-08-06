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Jefferson Farfán y Darinka Ramírez se convirtieron en tema de conversación en redes sociales luego de que unas imágenes hicieran pensar que ambos habían sido vistos juntos en un centro comercial junto a Luana, la hija que tienen en común. Las fotografías fueron compartidas por diversos usuarios y más de uno especuló con que la distante relación entre ambos habría llegado a su fin.

Sin embargo, la realidad era otra. Ante el revuelo generado por las imágenes, 'Samu' Suárez, de Instarándula, se contactó con la influencer para preguntarle directamente por las instantáneas virales junto al exfutbolista. Para sorpresa del comunicador, Darinka aclaró que la mujer que aparecía junto a Farfán no era ella, sino su hermana.

¿Y Xiomy Kanashiro? Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez

Mientras Jefferson Farfán fue captado junto a la hermana de Darinka Ramírez, la pareja del conductor de 'Enfocados', Xiomy Kanashiro, se encontraba cumpliendo con sus compromisos laborales. La modelo ahora forma parte de 'América hoy' y también debe atender sus presentaciones en 'La casa de la comedia', tal como registra en sus historias de instagram.

Las imágenes del exfutbolista con la hermana de la madre de su hija se tomaron durante el cumplimiento del régimen de visitas establecido por un juez. La modelo aclaró que su hija siempre está acompañada y que, en esta ocasión, quien estuvo junto a la menor fue su hermana.

"Era mi hermana. Mi hija siempre va acompañada. Sí, acabo de ver tus historias (Instagram) que han puesto que era yo, jajaja. Él (Farfán) tiene sus visitas dictadas por el juez", aclaró la creadora de contenido ante la consulta de 'Samu' Suárez.