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Sociedad

Detienen a sereno y extrabajadores municipales de Huacho por asalto de S/21.000 a empresario

La PNP los capturó tras una persecución en la ciudad de Huacho. Los intervenidos integrarían la banda criminal Los Chukis Sanguinarios del Norte Chico.

Intervenidos por la PNP en Huacho
Intervenidos por la PNP en Huacho | Composición LR / América
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Un sereno y dos extrabajadores de la Municipalidad Provincial de Huacho fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser acusados de participar en el asalto de S/21.000 a un empresario. Los intervenidos integrarían la banda criminal Los Chukis Sanguinarios del Norte Chico.

El asalto se produjo luego de que la víctima retirara el dinero de una entidad bancaria en el centro de Huacho. Al ser alertados, los agentes policiales iniciaron una persecución que terminó con la recuperación del botín y la captura de Johnny Asunción Grandés y dos exempleados de la unidad de Seguridad Ciudadana de la comuna.

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Sereno pidió permiso para ausentarse

De acuerdo con el general PNP Manuel Farías, jefe de la región policial Lima Norte, Asunción se habría ausentado de su centro laboral para participar en el atraco. “Según la información que nosotros tenemos, ha tratado de pedir permiso con la simulación de que su hermano estaba en el hospital”, señaló. Al ser intervenido, aún vestía parte de su uniforme laboral.

Otro de los capturados, identificado como Miguel Ángel Brindandaína, tenía antecedentes. Según el jefe policial, antes fue detenido por presunta tenencia de armas de fuego y otros delitos registrados durante 2024 y 2025.

Integrarían red criminal

Durante el operativo, la PNP incautó motocicletas, armas de fuego, celulares, droga y pasamontañas que serían utilizados para cometer actos delictivos. Las investigaciones preliminares apuntan a que estas personas integrarían la banda criminal Los Chukis Sanguinarios del Norte Chico. El Ministerio Público continúa las pesquisas para esclarecer su vínculo y determinar su situación legal en las próximas horas.

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