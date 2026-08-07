Gobiernos de Perú y México restablecen relaciones diplomáticas tras meses de tensión política

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Tras más de nueve meses, Perú y México restablecieron sus relaciones diplomáticas, las cuales se rompieron a inicios de noviembre del 2025 cuando México le otorgó asilo político a Betssy Chávez, quien permaneció en la embajada de dicho país a la espera de un salvoconducto que recién, este 7 de agosto, le fue otorgado.

El canciller Carlos Espá anunció que la reactivación de vínculos diplomáticos implica que se reabrirá la embajada de México en Perú, se restablecerán las relaciones a nivel de embajadores y "regresaremos a la normalidad".

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“Somos un gobierno institucional, un gobierno de respeto a las leyes, de imperio de la ley, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional”, declaró a la prensa. Además, resaltó que el salvoconducto a Betssy Chávez se otorgó “en fiel cumplimiento a la Convención de Caracas del año 54”.

Al respecto, el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, consideró que “la cancillería ha dado un paso sustantivo en la normalización de las relaciones externas del país y en una conducta de respeto al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, Javier González Olaechea, también ex canciller, precisó que una vez terminado el proceso judicial se tendrá que reconsiderar la situación de asilo político.

Claudia Sheinbaum ratifica su postura sobre Pedro Castillo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó, en su conferencia de prensa matutina, que se restablecieron las relaciones diplomáticas con Perú.

Además, ratificó que postura de defensa al expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo.

“El nuevo Gobierno de Perú lo sabe (de su respaldo a Castillo), pero es un paso. Bienvenida Betssy Chávez a México”, dijo.

También agradeció el apoyo de la Embajada de Brasil durante los meses que se rompieron los lazos con Perú.