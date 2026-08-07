Electricista de Sullana fue secuestrado y asesinado: investigan presunto ajuste de cuentas en Piura

El empresario fue secuestrado durante la mañana del jueves cuando se desplazaba por el centro poblado de Mallaritos. | Composición LR | Difusión

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Un violento secuestro terminó con el asesinato de un conocido electricista automotriz de Sullana. Jorge Luis Avendaño Ontaneda, de 29 años, conocido como “Coco Avendaño”, fue interceptado por delincuentes armados cuando se desplazaba por la carretera Panamericana Norte, en el sector de Mallaritos, distrito de Marcavelica, región Piura.

Según la información brindada por la Policía Nacional, cuatro sujetos habrían participado en el ataque. Los criminales utilizaron una motocicleta y un automóvil para cerrar el paso de la camioneta de la víctima. Tras descender del vehículo, uno de los hampones realizó disparos al aire para obligarlo a subir a la unidad negra en la que finalmente fue trasladado con rumbo desconocido.

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El jefe de la Región Policial Piura, general Daniel Jares, informó que tras conocerse el secuestro se activó el Plan Cerco y diversas unidades policiales iniciaron la búsqueda de la víctima.

Familia recibió llamada de supuestos secuestradores

De acuerdo con la versión policial, aproximadamente a las 4 de la tarde del jueves, familiares de Avendaño acudieron a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Sullana para denunciar su desaparición.

Poco después, recibieron una llamada telefónica desde un número con código de Colombia. Los supuestos secuestradores exigían el pago de S/100.000 a cambio de liberar al electricista.

La familia solicitó una prueba de vida; sin embargo, los delincuentes se negaron a enviarla, según informó la Policía.

Las autoridades indicaron que también se investiga si esta llamada fue realizada por los verdaderos responsables del secuestro o por personas que intentaron aprovecharse de la situación.

Camioneta fue hallada calcinada en Piura

Horas después del secuestro, la Policía ubicó el vehículo utilizado por los delincuentes. Cerca de las 10 de la noche, la camioneta de Avendaño fue encontrada completamente calcinada en la zona de la avenida Grau, cerca del cruce con la avenida El Eitamiento y Jardines Celestiales, en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura.

Los agentes realizaron diligencias en la unidad para recoger evidencias que permitan identificar a los responsables del crimen.

La Policía informó que el vehículo donde ocurrió el secuestro pertenecería a una ciudadana que reside en Lima y que, hasta el momento, la unidad no registra denuncia por robo. Los investigadores buscan ubicar a la propietaria.

Víctima fue encontrada muerta

Cerca de las 11.20 p. m., el cuerpo de Jorge Luis Avendaño fue encontrado en la carretera hacia Curumuy, en la zona conocida como quebrada de Las Monjas, jurisdicción del distrito Veintiséis de Octubre.

Según las primeras diligencias, la víctima presentaba heridas producidas por arma de fuego. La Policía informó que tenía un impacto en la pierna izquierda y varios disparos en la cabeza.

Además, los agentes encontraron indicios de que habría sido sometido a tortura antes de su asesinato: estaba maniatado con cinta plástica, presentaba moretones en diferentes partes del cuerpo y tenía colocado un torniquete en una de sus extremidades.

La Policía señaló que continúan las pericias para determinar con exactitud la cantidad de disparos y reconstruir los últimos momentos de la víctima.

Policía no descarta ajuste de cuentas

Durante la conferencia de prensa, el jefe policial indicó que no se descarta que el crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas debido a los antecedentes que registra la víctima.

Según informó la Policía, Avendaño había sido intervenido en dos oportunidades durante el año pasado por presuntos delitos relacionados con contrabando.

Las autoridades investigan si el homicidio estaría vinculado a disputas por dinero, drogas u otros hechos ilícitos. No obstante, precisaron que todavía se encuentran en una etapa inicial y que ninguna hipótesis ha sido confirmada.

“Estamos recién en las primeras diligencias policiales”, señaló el general Jares.

Investigan participación de banda criminal

La Policía informó que se han conformado dos equipos especiales de investigación y dos grupos de inteligencia para identificar a los responsables.

Entre las primeras hipótesis se encuentra la participación de una organización criminal integrada por delincuentes de la zona y ciudadanos extranjeros, principalmente ecuatorianos. Sin embargo, la investigación se mantiene bajo reserva.

Los agentes también revisan las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de la Panamericana Norte y las rutas utilizadas por los delincuentes para escapar.

Asimismo, los dos teléfonos celulares encontrados dentro del vehículo de la víctima serán analizados por personal especializado para conocer las últimas comunicaciones que tuvo Avendaño antes del secuestro.

Caso genera preocupación por violencia criminal en Sullana

El asesinato de Jorge Luis Avendaño ha causado conmoción entre los pobladores de Sullana, una provincia que en los últimos años ha registrado diversos hechos vinculados a violencia criminal, extorsiones y sicariato.

La Policía continúa con las diligencias para identificar y capturar a los integrantes de la banda que habría ejecutado el secuestro y posterior asesinato.