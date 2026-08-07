Precio del dólar en Perú hoy, VIERNES 7 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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Precio del dólar hoy, viernes 7 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, viernes 7 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/ 3,375 la compra y S/ 3,400 la venta.
Precio del dólar hoy, viernes 7 de agosto en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
07:28
7/8/2026
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este viernes 7 de agosto
El tipo de cambio para este viernes 7 de agosto abrió en S/3,3870, según el portal económico Bloomberg.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este jueves 6 de agosto?
BCP
- Compra: S/ 3,525
- Venta: S/ 3,540
Interbank
- Compra: S/ 3,493
- Venta: S/ 3,576
BBVA
- Compra: S/ 3,468
- Venta: S/ 3,608
Scotiabank
- Compra: S/ 3,519
- Venta: S/ 3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/ 3,480
- Venta: S/ 3,600