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Economía

Precio del dólar en Perú hoy, VIERNES 7 de agosto de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, viernes 7 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo
Precio del dólar hoy, viernes 7 de agosto de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, viernes 7 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/ 3,375 la compra y S/ 3,400 la venta.

Precio del dólar hoy, viernes 7 de agosto en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:28
7/8/2026

Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este viernes 7 de agosto

El tipo de cambio para este viernes 7 de agosto abrió en S/3,3870, según el portal económico Bloomberg.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este jueves 6 de agosto?

BCP

  • Compra: S/ 3,525
  • Venta: S/ 3,540

Interbank

  • Compra: S/ 3,493
  • Venta: S/ 3,576

BBVA

  • Compra: S/ 3,468
  • Venta: S/ 3,608

Scotiabank

  • Compra: S/ 3,519
  • Venta: S/ 3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/ 3,480
  • Venta: S/ 3,600


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