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Perú vs Venezuela EN VIVO por el Mundial de Vóley Sub 17: a qué hora y dónde ver el partido de la fecha 2

El combinado nacional tendrá un duro duelo frente a las vigentes campeonas de Sudamérica. Sigue la transmisión del Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub 17.

Perú y Venezuela se enfrentan en el Liceo Particular Mixto de Chile por la fecha 2 del Mundial de Vóley Sub 17. Foto: composición LR/FPV
Perú y Venezuela se enfrentan en el Liceo Particular Mixto de Chile por la fecha 2 del Mundial de Vóley Sub 17. Foto: composición LR/FPV
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Perú vs Venezuela EN VIVO HOY por el Mundial de Vóley Sub 17 | Las Matadorcitas se enfrentan al equipo vinotinto por la segunda jornada del grupo B en el Liceo Particular Mixto, San Felipe (Chile). El duelo empezará a partir de la 1.00 p. m. (2.00 p. m. en Venezuela) y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV. Asimismo, podrás seguir el punto a punto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Luego de su debut ante Túnez, las dirigidas por Marcello Bencardino tendrán que enfrentarse a uno de los rivales más fuertes de su zona, pues la Vinotinto es la vigente campeona de Sudamérica.

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¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub 17?

En territorio nacional, el partido Perú vs Venezuela por la fecha 2 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde la 1.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 12.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y venezolanas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD). En suelo llanero, la cobertura estará a cargo de Venevisión.

¿Cómo ver Perú vs Venezuela ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs Venezuela online gratis por internet, debes conectarte a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este partidazo.

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Grupo de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17

La selección peruana de vóley integra el grupo B junto a una potencia como China. Las selecciones de Venezuela y México figuran entre sus rivales directos por la clasificación.

  • China
  • Perú
  • Venezuela
  • México
  • Túnez
  • Filipinas
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