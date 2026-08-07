Perú vs Venezuela EN VIVO por el Mundial de Vóley Sub 17: a qué hora y dónde ver el partido de la fecha 2

Perú y Venezuela se enfrentan en el Liceo Particular Mixto de Chile por la fecha 2 del Mundial de Vóley Sub 17. Foto: composición LR/FPV

Perú y Venezuela se enfrentan en el Liceo Particular Mixto de Chile por la fecha 2 del Mundial de Vóley Sub 17. Foto: composición LR/FPV

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Perú vs Venezuela EN VIVO HOY por el Mundial de Vóley Sub 17 | Las Matadorcitas se enfrentan al equipo vinotinto por la segunda jornada del grupo B en el Liceo Particular Mixto, San Felipe (Chile). El duelo empezará a partir de la 1.00 p. m. (2.00 p. m. en Venezuela) y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV. Asimismo, podrás seguir el punto a punto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Luego de su debut ante Túnez, las dirigidas por Marcello Bencardino tendrán que enfrentarse a uno de los rivales más fuertes de su zona, pues la Vinotinto es la vigente campeona de Sudamérica.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley Sub 17?

En territorio nacional, el partido Perú vs Venezuela por la fecha 2 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde la 1.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 12.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Venezuela por el Mundial de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y venezolanas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD). En suelo llanero, la cobertura estará a cargo de Venevisión.

¿Cómo ver Perú vs Venezuela ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs Venezuela online gratis por internet, debes conectarte a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este partidazo.

Grupo de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17

La selección peruana de vóley integra el grupo B junto a una potencia como China. Las selecciones de Venezuela y México figuran entre sus rivales directos por la clasificación.