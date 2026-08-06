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Tres décadas atrás, Alberto Benavides Ganoza, un pensador limeño, se instaló en el árido eriazo de Ica con una meta casi imposible: regenerar un suelo degradado mediante agricultura orgánica, energías renovables y cultivos resistentes, sin pesticidas ni fertilizantes químicos. Tras años de trabajo, el predio estéril resurgió como un sorprendente ecosistema productivo, según documentó la revista especializada Redagrícola.

El cambio requirió reforestación, gestión hídrica eficiente y la crianza de llamas. Esta estrategia consolidó en Samaca un oasis agroecológico que integra conservación ambiental, cosecha sostenible y herencia cultural. Actualmente, la iniciativa custodia un hábitat único en el litoral peruano, de acuerdo con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

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¿Cómo transformó Alberto Benavides el desierto de Ica en un oasis ecológico?

El filósofo, poeta y agricultor limeño abandonó su residencia en Barranco durante 1995 para radicarse en Samaca, dentro del valle bajo iqueño. En vez de continuar con la tradición empresarial familiar, prefirió edificar un fundo cimentado en la sostenibilidad ambiental. “Soy un fugitivo de la ciudad”, declaró al argumentar su cambio de vida, además de calificar su propuesta como “un botón de muestra de lo que se puede hacer en todos los valles del Perú”, según una entrevista difundida por Redagrícola.

La transformación inició mediante la apertura de pozos e infraestructura de riego por goteo abastecida por energía solar y alternativas limpias. Posteriormente, se reforestó con especies autóctonas como huarangos, molles, taras, olivos y palmeras datileras, donde el primer árbol destacó gracias a su resistencia a la aridez costera y su habilidad para restaurar suelos erosionados. Su sitio institucional destaca que el predio es el pionero en producción orgánica dentro de la región, con cerca de 500 hectáreas protegidas.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) le entregó a Alberto Benavides Ganoza la resolución que le otorga la titularidad de la concesión para conservación Lomas y Tillandsiales de Amara y Ullujalla, en Ica. Foto: Gobierno del Perú

A partir de 2010, la iniciativa sumó cuatro llamas traídas desde Lircay, Huancavelica, las cuales lograron prosperar hasta sobrepasar medio centenar de individuos. El estiércol del ganado funciona como fertilizante natural y la fibra abastece la confección textil artesanal. Esos camélidos realizan recorridos por la zona y marcan el retorno de una práctica ancestral extinta en el lugar desde la era colonial, resalta un reportaje de Cosas.

¿Cuál es el estado actual y el impacto del proyecto agroecológico Samaca?

El fundo rescatado genera insumos agroecológicos como pallares, frejoles, maíz, aceitunas, aceite de oliva extra virgen y derivados del huarango mediante el uso exclusivo de compost, mulch y control biológico de plagas. Una indagación periodística de 2018 documentó 15.000 olivos y una producción de 130 toneladas respaldada por infraestructura de secado solar. Alberto Benavides, representante de la iniciativa, enfatizó para el portal Redagrícola: “Nuestra agricultura es orgánica”.

El predio integra 80 colmenas sustentadas en la floración autóctona de chilcos, toñuces y espinos, además de 400 ejemplares de pecanos, paltos, naranjos y mangos destinados a la elaboración de harina, conservas y pastas puras. La plataforma oficial del espacio destaca que la propuesta enlaza apicultura, artesanía, educación ambiental y el llamatinkuy, un ritual tradicional de Huancavelica celebrado cada agosto mediante expresiones musicales y danzas típicas.

En abril de 2024, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) entregó a la Sociedad Agrícola Samaca la concesión para resguardar las Lomas y Tillandsiales de Amara y Ullujalla, un ecosistema de 6.349 hectáreas ubicado entre Ocucaje y Santiago. Ese territorio alberga fauna silvestre como el guanaco y vegetación neblinera que captura dióxido de carbono y previene la erosión.

Respecto al contrato inicial de tres décadas, el promotor declaró que “el compromiso [...] es asegurar la protección de este espacio por los primeros 30 años que dura el contrato”, proyectando futuras renovaciones e investigaciones científicas.