Exponen nuevo video donde Naldy Saldaña es incomodada por exdirector de La Bella Luz: la agarra de la mano sin su consentimiento

Exponen nuevas imágenes de Naldy Saldaña y César Sánchez, donde se observa el cambio de actitud de la cantante durante una transmisión. | Instagram | Composición LR

Exponen nuevas imágenes de Naldy Saldaña y César Sánchez, donde se observa el cambio de actitud de la cantante durante una transmisión. | Instagram | Composición LR

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En medio de la controversia generada por la denuncia de Naldy Saldaña, salió a la luz un nuevo video protagonizado por la cantante y César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz. Las imágenes corresponden a una transmisión en vivo en la que la artista aparece inicialmente sonriente junto a Fiorella Castillo, hasta que la presencia del músico provoca un evidente cambio en su expresión.

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Nuevo video muestra el rechazo de Naldy Saldaña ante César Sánchez

En el video difundido en redes sociales se aprecia a Naldy Saldaña y Fiorella Castillo conversando y sonriendo frente a la cámara. Sin embargo, la situación cambia cuando César Sánchez aparece detrás de ellas y sorprende a la cantante al tomarla de la mano.

Las imágenes muestran que, mientras Fiorella Castillo se acerca a hablarle al oído a su compañera, César Sánchez se aproxima por detrás y agarra la mano de Naldy. Instantes después, la cantante se queja diciendo: "¡Au!", mientras retira la mano y cambia la expresión que tenía segundos antes.

Tras lo ocurrido, Naldy Saldaña vuelve a mirar hacia la cámara pero con una expresión diferente a la que mostraba antes de la aparición del músico.

La difusión de estas imágenes se produce luego de que Naldy Saldaña denunciara tocamientos indebidos y expusiera públicamente lo ocurrido durante su etapa en La Bella Luz. El nuevo material ha llamado la atención porque registra la reacción de la cantante en el momento en que César Sánchez aparece inesperadamente durante una transmisión que realizaba junto a su entonces compañera.

Usuarios respaldan a Naldy Saldaña tras difusión de video

El video también provocó numerosos comentarios en redes sociales. Varios usuarios señalaron que el cambio en la expresión de Naldy Saldaña es notorio después de que César Sánchez le toma la mano.

"Claramente se ve que ella se incomoda por el hecho", escribió un usuario. Otro comentó: "Ella estaba feliz sonriendo y luego le cambió la cara cuando este tipo le toma la mano. Aquí hay malestar, incomodidad".