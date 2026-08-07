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ONP pagará 25% adicional de la pensión de agosto a jubilados que cumplan este requisito: ¿cómo saber si soy beneficiario?

Los beneficiarios no necesitan hacer trámites adicionales para recibir el 25% extra en sus pensiones. El monto se suma automáticamente a su abono mensual, mejorando así sus ingresos.

Los pensionistas de la ONP recibirán sus pagos entre el 10 y el 13 de agosto de 2026, según la primera letra de su apellido.
Los pensionistas de la ONP recibirán sus pagos entre el 10 y el 13 de agosto de 2026, según la primera letra de su apellido. | Foto: composición LR
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Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) recibirán el monto de sus pensiones de acuerdo con el cronograma de pago de jubilación para agosto 2026. Dentro de este grupo también se encuentran quienes tienen derecho a una bonificación adicional del 25% que se incorpora al monto que reciben de manera habitual.

En total, 145.318 pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 reciben actualmente la Bonificación por Edad Avanzada (BEA) a nivel nacional. De ellos, 133.370 pertenecen al régimen regular, mientras que otros 11.948 cuentan con una pensión proporcional. El beneficio representa un incremento calculado sobre la pensión del asegurado y se entrega junto con su pago mensual.

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¿Quiénes pueden recibir el 25% adicional de la pensión de la ONP este mes de agosto?

La Bonificación por Edad Avanzada está dirigida a los jubilados de la ONP que alcanzaron los 80 años y cumplen las condiciones establecidas para acceder al beneficio. El cálculo toma como referencia la pensión que recibía el asegurado cuando llegó a dicha edad y sobre ese monto se determina el adicional correspondiente.

Por ejemplo, una persona cuya pensión era de S/800 al cumplir los 80 años obtiene una BEA de S/200, equivalente al 25%. De esta manera, al sumar ambos conceptos, el pago llega a S/1 000. El monto de la bonificación se incorpora al abono regular que realiza la ONP.

¿Cómo saber si soy beneficiado del 25% adicional del pago de la ONP?

El pensionista no tiene que presentar una solicitud para recibir este beneficio. El reconocimiento se efectúa de oficio cuando la persona cumple 80 años y reúne los requisitos correspondientes. Asimismo, no se debe realizar ningún pago o trámite adicional para acceder a la bonificación.

La BEA no corresponde a quienes reciben pensiones de viudez, orfandad o ascendencia. En caso de tener consultas sobre el beneficio, los pensionistas pueden comunicarse con ONP Te escucha al (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. También está disponible el servicio virtual mediante onpvirtual.pe.

¿Cuándo inicia el pago de pensiones de la ONP en agosto de 2026?

El cronograma de la ONP para agosto establece que los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 recibirán sus depósitos entre el 10 y el 13 de agosto. La fecha que corresponde a cada jubilado se determina según la primera letra de su apellido paterno.

  • A – C: 10 de agosto.
  • D – L: 11 de agosto.
  • M – Q: 12 de agosto.
  • R – Z: 13 de agosto.

Para los pensionistas comprendidos en convenios internacionales y los beneficiarios de la Ley N.° 27803, el depósito se realizará el 14 de agosto. En el caso del pago a domicilio para este grupo, la programación contempla entregas desde el 17 hasta el 26 de agosto.

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