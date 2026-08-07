Asesinan a cambista para robarle S/3.000 y hieren a joven cerca al Barrio Chino en Lima Cercado

Asalto a cambista en el Centro de Lima: un herido grave y un detenido. El hecho ocurrió en los exteriores del mercado Castilla, frente al Barrio Chino. | La República. | Carlos Felix

Asalto a cambista en el Centro de Lima: un herido grave y un detenido. El hecho ocurrió en los exteriores del mercado Castilla, frente al Barrio Chino. | La República. | Carlos Felix

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Un presunto cambista falleció y un joven resultó herido luego de una balacera registrada a plena luz del día en el Cercado de Lima. El ataque ocurrió la mañana de este viernes 7 de agosto en la cuadra 6 del jirón Ucayali, a pocos metros de la Calle Capón y el Mercado Central, en una zona con alta afluencia de comerciantes y transeúntes.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), el fallecido fue identificado como Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui (39), quien ingresó al Hospital Nacional Dos de Mayo con lesiones graves provocadas por impactos de arma de fuego. Los médicos confirmaron su muerte a las 11:25 a. m.

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Joven quedó herido tras ataque

Según el reporte policial, el ataque ocurrió aproximadamente a las 10:50 a. m., cuando sujetos desconocidos dispararon contra Llanos Chuquillanqui en la intersección del jirón Ucayali con el jirón Ayacucho, en el Cercado de Lima.

En medio del ataque, un segundo ciudadano también resultó herido. Se trata de Sebastián Saúl Valentín Pachas (21), quien recibió un impacto de bala en el brazo derecho mientras realizaba compras junto a su madre en la zona. El joven permanece estable y recibe atención en el servicio de Traumatología del Hospital Dos de Mayo.

Golpearon a uno de los presuntos implicados en el ataque: ya fue detenido

Tras la balacera, comerciantes de la zona retuvieron y golpearon a uno de los presuntos involucrados en el asalto al cambista. El sujeto fue rescatado por agentes de Serenazgo, quienes lo trasladaron hasta la comisaría de San Andrés para continuar con las diligencias correspondientes.

El intervenido fue identificado como Reni Alejandro Medina Hernández (21), ciudadano venezolano, quien registra una intervención policial previa por TIS en la comisaría de San Martín de Porres. La Policía investiga su presunta participación en el ataque ocurrido en el jirón Ucayali.

PNP revela que banda habría realizado marcaje al cambista días antes del crimen

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, informó que la institución capturó a uno de los presuntos responsables del robo y asesinato del cambista. Durante la intervención, los agentes incautaron un arma de fuego, una motocicleta sin placa y recuperaron aproximadamente S/3.000, monto que, según las primeras investigaciones, habría sido sustraído a la víctima durante el asalto.

Arriola detalló que las diligencias preliminares permitieron acceder al teléfono celular del detenido, donde se encontraron conversaciones y un grupo de WhatsApp que evidenciarían la planificación del delito. De acuerdo con la PNP, al menos cinco personas habrían participado en el marcaje y reglaje del cambista durante los días previos al ataque, información que será utilizada para ubicar y capturar al resto de implicados.

El jefe policial también señaló que el detenido registra una intervención previa por presunto tráfico ilícito de drogas y que las investigaciones apuntan a que tendría vínculos con integrantes de la organización criminal Tren de Aragua. Además, indicó que el arma incautada habría sido utilizada en un robo agravado ocurrido en febrero de 2020, mientras que el origen de la motocicleta empleada en el crimen continúa siendo materia de investigación.

Según la PNP, las pruebas reunidas hasta el momento —entre ellas la presunta confesión del detenido, el arma de fuego, el dinero recuperado, el celular y el testimonio de un efectivo que presenció el ataque— fortalecen la investigación por el presunto delito de robo agravado en banda con muerte subsecuente, ilícito que contempla la pena de cadena perpetua. Asimismo, la Policía continúa con las labores para identificar y capturar a los demás integrantes de la presunta banda criminal.

Balacera ocurrió ante comerciantes y transeúntes

La balacera generó alarma entre comerciantes y visitantes del Barrio Chino, quienes se encontraban en los alrededores del Mercado Central al momento del ataque. Testigos señalaron que los disparos ocurrieron en una zona concurrida durante el horario de mayor movimiento comercial.

La Policía informó que viene realizando las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del ataque, así como identificar a los responsables del hecho. El caso quedó registrado como lesiones graves por proyectil de arma de fuego seguida de muerte y es investigado por las autoridades policiales.

Municipalidad de Lima informó la captura de dos presuntos implicados

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que, tras el ataque armado, personal de Serenazgo, a través de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES), intervino a dos presuntos implicados en el hecho. Según el comunicado, uno de ellos fue ubicado en los alrededores de la escena, mientras que el segundo fue intervenido dentro del Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla con apoyo de un comerciante. Además, se incautó una motocicleta lineal, una mochila y dos cascos, los cuales fueron puestos a disposición de la Policía para las investigaciones.

La comuna señaló que entregará a las autoridades las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia del Centro de Control de Operaciones (C2) y las bodycams del personal de Serenazgo para contribuir al esclarecimiento del caso. Asimismo, indicó que los detenidos fueron trasladados a la comisaría de San Andrés y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima mortal, además de desear la pronta recuperación de la persona que resultó herida durante el ataque.