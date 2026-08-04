Plana mayor del MEF: perfiles y desafíos del equipo técnico de Elmer Cuba

La nueva conducción económica deberá coordinar decisiones sobre presupuesto, recaudación, ejecución de obras y relación con los gobiernos regionales en un escenario de alta presión sobre las finanzas públicas. | Composición LR

La nueva conducción económica deberá coordinar decisiones sobre presupuesto, recaudación, ejecución de obras y relación con los gobiernos regionales en un escenario de alta presión sobre las finanzas públicas. | Composición LR

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició una nueva etapa tras los recientes cambios en su alta dirección. Con Elmer Cuba al frente de la cartera, el Ejecutivo reorganizó los principales puestos técnicos y administrativos del sector en un momento marcado por la necesidad de ordenar las cuentas públicas y mejorar la ejecución del gasto estatal.

La nueva estructura combina funcionarios con experiencia en política económica, tributación y administración pública. Más allá de los perfiles, el desafío central será responder a una economía que aún muestra señales de desaceleración en algunos sectores y enfrenta presiones por un mayor gasto público.

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Elmer Cuba asume en un escenario fiscal exigente

El nuevo ministro llega al MEF después de una trayectoria vinculada al análisis macroeconómico y la consultoría. Su gestión estará condicionada por la necesidad de mantener el equilibrio entre disciplina fiscal y crecimiento económico.

Cuba estudió Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido director del Banco Central de Reserva y socio de la consultora Macroconsult, además de desempeñarse como profesor universitario y autor de trabajos de investigación económica.

Entre los temas más sensibles figuran la reducción del déficit fiscal, el cumplimiento de las reglas macrofiscales, la recuperación de la recaudación tributaria y la ejecución de proyectos de infraestructura que han mostrado retrasos en distintos niveles de gobierno.

A ello se suma la presión por destrabar inversiones privadas en minería, energía, transporte y construcción, sectores que tienen un peso importante en la actividad económica y el empleo formal.

Fabrizio Orrego y el manejo de la política económica

Uno de los cambios más relevantes en la estructura de la cartera es la designación de Fabrizio Orrego Peche como viceministro de Economía. Desde ese cargo tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de la política macroeconómica, el seguimiento de las proyecciones de crecimiento y la supervisión de la inversión pública.

Orrego ha desarrollado su carrera en áreas técnicas vinculadas al análisis macroeconómico y la política monetaria. Antes de su designación en el MEF se desempeñó en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), donde ocupó cargos relacionados con el análisis de política monetaria y políticas estructurales, además de participar en labores de coordinación técnica con organismos internacionales.

Su despacho también deberá participar en la evaluación de medidas orientadas a mejorar la competitividad, la productividad y el clima de inversión. En un contexto de menor expansión económica, las decisiones sobre gasto de capital y priorización de proyectos serán determinantes para el desempeño de la economía en los próximos trimestres.

Erick Lahura retorna a Hacienda

En el Viceministerio de Hacienda regresa Erick Wilfredo Lahura Serrano, quien asume nuevamente el cargo en áreas vinculadas al presupuesto público, endeudamiento, tesorería y gestión de los ingresos del Estado.

Lahura es economista por la PUCP, cuenta con un PhD en Economía por la University of London y estudios de posgrado en la London School of Economics (LSE). Su trayectoria en el sector público incluye cargos en el Banco Central de Reserva, la Sunat, el Banco de la Nación y el propio Ministerio de Economía y Finanzas, con especialización en política fiscal, regulación financiera y análisis macroeconómico.

Su retorno introduce un elemento de experiencia técnica en el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, el contexto actual obliga a enfrentar una combinación compleja: mayores demandas de gasto en infraestructura, seguridad y programas sociales, junto con la necesidad de evitar un deterioro adicional de las cuentas fiscales.

La coordinación entre Hacienda y Economía será clave para definir cuánto espacio existe para expandir el gasto sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Kitty Trinidad asume la Secretaría General

Otro de los cambios importantes es el ingreso de Kitty Elisa Trinidad Guerrero como secretaria general del MEF. Desde esa posición tendrá a su cargo la coordinación administrativa y operativa de la cartera, la articulación de los órganos de apoyo y la continuidad de los procesos internos del ministerio. Aunque se trata de un cargo menos expuesto públicamente, su función resulta clave para el funcionamiento institucional del sector, especialmente en una etapa de reorganización de la alta dirección y de necesidad de mantener la ejecución administrativa sin retrasos.

Luis Arias Minaya en el Gabinete de Asesores

La nueva plana mayor también incorporó a Luis Alberto Arias Minaya como jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. Su experiencia previa en administración tributaria y finanzas públicas lo ubica en una posición influyente dentro del entorno inmediato del ministro.

Arias es economista y fue superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Su trayectoria ha estado vinculada al diseño de política tributaria, administración fiscal y análisis de finanzas públicas, ámbitos en los que ha ocupado diversos cargos técnicos y de gestión en el Estado peruano.

Desde ese puesto participará en la evaluación de propuestas relacionadas con ingresos fiscales, eficiencia tributaria y sostenibilidad de las finanzas públicas, temas que han ganado importancia ante la necesidad de financiar mayores obligaciones del Estado.

Los principales retos del nuevo equipo

La nueva conducción del MEF enfrenta una agenda amplia y con poco margen de error. Entre los desafíos más urgentes destacan:

Reducir el déficit fiscal y encaminarlo hacia las metas establecidas en las reglas fiscales.

y encaminarlo hacia las metas establecidas en las reglas fiscales. Mejorar la ejecución de la inversión pública , especialmente en proyectos de infraestructura que presentan retrasos.

, especialmente en proyectos de infraestructura que presentan retrasos. Recuperar la recaudación tributaria en un contexto de menor dinamismo de algunos sectores productivos.

en un contexto de menor dinamismo de algunos sectores productivos. Fortalecer la confianza de inversionistas y empresas para impulsar nuevos proyectos privados.

para impulsar nuevos proyectos privados. Coordinar con gobiernos regionales y municipales para evitar que los recursos presupuestados queden sin ejecutar.

La capacidad del equipo para avanzar en estos frentes será observada de cerca por los mercados, el sector empresarial y los organismos internacionales, especialmente en un periodo en el que el crecimiento económico depende en buena medida de la inversión y de la calidad del gasto público.

Más allá de los cambios de nombres, la nueva plana mayor del MEF tendrá que demostrar si puede traducir su experiencia técnica en resultados concretos: mayor ejecución de inversión, cuentas fiscales más ordenadas y un entorno económico que permita sostener la actividad productiva sin aumentar los desequilibrios fiscales.