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Condenan a cadena perpetua a extorsionadores de chofer asesinado por no pagar cupo de S/7 en Comas

Retrasarse en el pago de un día le costó la vida al joven conductor Jorge Ríos, de 21 años. Ahora, quienes lo extorsionaban afrontarán prisión de por vida, según una reciente sentencia.

La víctima fue asesinada por demorarse en pagar cupo de S/7 en Comas
La víctima fue asesinada por demorarse en pagar cupo de S/7 en Comas | Composición LR / Difusión
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El Poder Judicial condenó a cadena perpetua y al pago de S/135.000 por reparación civil a dos ciudadanos extranjeros acusados de extorsionar a Jorge Ríos Laffite (21), chofer de transporte público que fue asesinado en septiembre del 2024 en el distrito de Comas. La decisión fue adoptada en primera instancia contra Óscar Salinas (25) y María Ruiz (41), sindicados, respectivamente, como autor y cómplice primario del delito de extorsión agravada.

Según las investigaciones de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (segundo despacho), la víctima realizaba un pago diario de S/7 mediante el aplicativo Yape. Sin embargo, se demoró en pagar el cupo de un día, lo que provocó que fuera amenazado y, días después, ultimado por sujetos desconocidos cuando esperaba pasajeros a bordo de una combi en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Próceres de Huandoy.

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Pruebas comprometedoras

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificaron a María Ruiz como la titular del número de Yape, por lo que fue detenida en flagrancia en el distrito de San Juan de Miraflores. Durante su captura, la mujer mencionó que su cuenta era administrada por Óscar Salinas, motivo por el cual los agentes se desplazaron a su vivienda, en Ate.

En el lugar, los efectivos lo intervinieron dentro de un auto cuando intentaba darse a la fuga junto a otros dos hombres. En su poder hallaron el teléfono con el cual amenazaba al conductor y a la dueña de la unidad de transporte público, quien llegó a realizar parte del pago de los S/500 que le exigían. Además, dentro del vehículo que iba a ser utilizado para la fuga encontraron dos armas de fuego abastecidas con municiones.

Más implicados en el caso

Debido a los elementos que se encontraron en el auto, la PNP también condujo a la comisaría a Yorfrán Vargas (28) y Jesús Martín (25). Ambos recibieron una sentencia de 9 años y 4 meses de prisión efectiva por ser coautores del delito de tenencia ilegal de armas y municiones. La identidad de los sicarios que acabaron con la vida del chofer sigue en proceso de investigación.

Para este caso, el fiscal Jhon Huamancayo sustentó como medios probatorios las actas de intervención policial, de registro personal y de registro vehicular; la declaración de la agraviada, de testigos y de los efectivos intervinientes; la visualización de los teléfonos; el protocolo de necropsia; y las pericias de balística forense, residuos de disparo, biología forense y análisis digital forense, entre otros recursos.

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