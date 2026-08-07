Universitario vs Sporting Cristal HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán por segunda vez en el año. Foto: composición LR/Liga 1/Sporting Cristal

Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán por segunda vez en el año. Foto: composición LR/Liga 1/Sporting Cristal

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY | El Estadio Monumental será testigo del clásico de la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso empezará a partir de las 8.30 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Luego de la dura derrota sufrida ante Cienciano, el equipo comandado por Héctor Cúper buscará un triunfo en el marco del aniversario de la institución merengue. Por su parte, los celestes necesitan ganar para seguir en la pelea por el segundo certamen del año.

Horario del Universitario vs Sporting Cristal

En suelo peruano, el partido entre Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026 iniciará a las 8.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 7.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 12.30 a. m. (sábado 8)

¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal?

La transmisión por TV del Universitario vs Sporting Cristal se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Universitario vs Sporting Cristal por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs Sporting Cristal online gratis, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Universitario vs Sporting Cristal: posibles formaciones

Héctor Cúper repetiría el equipo que visitó a Cienciano del Cusco. Por su parte, Roberto Mosquera apostará por la experiencia de jugadores como Yoshimar Yotún y Hernán Barcos.

Universitario : Diego Romero, César Inga, Di Benedetto, Caín Fara, Andy Polo; Héctor Fértoli, Juan Manuel Requena, Adrián Quiroz; Lisandro Alzugaray, José Rivera, Alex Valera.

: Diego Romero, César Inga, Di Benedetto, Caín Fara, Andy Polo; Héctor Fértoli, Juan Manuel Requena, Adrián Quiroz; Lisandro Alzugaray, José Rivera, Alex Valera. Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos .

Pronóstico Universitario vs Sporting Cristal

Las cuotas en las principales casas de apuestas consideran que Universitario de Deportes es favorito frente a los bajopontinos.