Gobierno cambia directorio de Petroperú y designa a Oliver Stark como presidente de la empresa estatal. | Composición/LR

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El gobierno reestructuró la alta dirección de Petroperú al remover a cuatro integrantes de su directorio y designar a Oliver Stark como nuevo presidente de la compañía estatal.

La decisión fue adoptada por la Junta General de Accionistas —conformada por los ministros y viceministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas—, con lo cual se concreta el regreso de Stark a la presidencia del directorio, cargo al que renunció en 2024 junto a todo su equipo tras advertir la grave crisis financiera de la petrolera. Los cambios entran en vigencia este 7 de agosto.

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Además de la designación de Oliver Stark, la Junta nombró como nuevos miembros del directorio a César Augusto Burga Rivera, Daniel Enrique Cabrera Ortega y Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez. Asimismo, se acordó que Carlos Adrián Linares Peñaloza continuará en el órgano de gobierno, mientras que en una próxima sesión se definirá la condición de independencia de los nuevos directores.

Elmer Cuba respalda nombramientos

El ministro de Economía, Elmer Cuba, defendió la elección del nuevo equipo y señaló que la empresa estatal debe volver a generar beneficios para el país.

“Entró a propiedad del Estado peruano como Petroperú, que, sin embargo, en los últimos años ha tenido malos manejos gerenciales.[Sobre gestiones anteriores] Es como si hubiese sido diseñado por un enemigo del Perú. En lugar de traer beneficios, ha traído más bien pérdidas, que cada año estaban incrementándose”, manifestó. Añadió además que han escogido a “directores muy competentes que cumplen los requisitos” y que cuentan con el máximo respaldo del gobierno para cambiar el rumbo, al punto de calificar al nuevo grupo como “uno de los mejores que hemos tenido en esa empresa en los últimos 20 años”.

Contradicción: del pedido de privatización al regreso estatal

A pesar de que Cuba defendió al nuevo grupo de trabajo bajo la premisa de “volver a tener una empresa como la que se pensó en sus momentos iniciales”, esta designación se contradice, ya que en mayo de 2024, cuando Stark lideraba el directorio, planteó formalmente la privatización de Petroperú. En ese entonces, su gestión calificó de "inmoral" pedir más rescates al Estado y sostuvo que la administración privada era la única salida viable.

“Habiendo transcurrido varios días sin que el gobierno se haya pronunciado, los directores designados por la JGA, de manera unánime, hemos presentado nuestra renuncia. Consideramos que hemos cumplido con la responsabilidad asignada, y en las condiciones actuales, resulta inviable continuar con el encargo recibido”, se lee en el documento.

Exigen garantías para evitar la privatización

Ante el conocimiento de la posición del nuevo presidente de PetroPerú, Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación, señaló que la nueva gestión debe respetar la naturaleza estatal de la empresa.

“La reorganización de Petroperú no puede significar su privatización. El nuevo directorio encabezado por Oliver Stark debe garantizar su sostenibilidad financiera, su continuidad operativa y la soberanía energética del país, respetando el marco jurídico constitucional y societario de la empresa estatal”. Agregó además que “debe quedar atrás cualquier participación privada en activos estratégicos o el desmembramiento de Petroperú”.