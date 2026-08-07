HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Gobierno cambia directorio de Petroperú y designa a Oliver Stark como presidente de la empresa estatal

Oliver Stark lidera nuevamente el directorio tras haber renunciado al cargo en 2024. También fueron nombrados César Burga, Daniel Cabrera y Víctor Belaúnde como parte de la nueva gestión.

Gobierno cambia directorio de Petroperú y designa a Oliver Stark como presidente de la empresa estatal.
Gobierno cambia directorio de Petroperú y designa a Oliver Stark como presidente de la empresa estatal. | Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El gobierno reestructuró la alta dirección de Petroperú al remover a cuatro integrantes de su directorio y designar a Oliver Stark como nuevo presidente de la compañía estatal.

Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión fue adoptada por la Junta General de Accionistas —conformada por los ministros y viceministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas—, con lo cual se concreta el regreso de Stark a la presidencia del directorio, cargo al que renunció en 2024 junto a todo su equipo tras advertir la grave crisis financiera de la petrolera. Los cambios entran en vigencia este 7 de agosto.

TE RECOMENDAMOS

OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además de la designación de Oliver Stark, la Junta nombró como nuevos miembros del directorio a César Augusto Burga Rivera, Daniel Enrique Cabrera Ortega y Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez. Asimismo, se acordó que Carlos Adrián Linares Peñaloza continuará en el órgano de gobierno, mientras que en una próxima sesión se definirá la condición de independencia de los nuevos directores.

Elmer Cuba respalda nombramientos

El ministro de Economía, Elmer Cuba, defendió la elección del nuevo equipo y señaló que la empresa estatal debe volver a generar beneficios para el país.

“Entró a propiedad del Estado peruano como Petroperú, que, sin embargo, en los últimos años ha tenido malos manejos gerenciales.[Sobre gestiones anteriores] Es como si hubiese sido diseñado por un enemigo del Perú. En lugar de traer beneficios, ha traído más bien pérdidas, que cada año estaban incrementándose”, manifestó. Añadió además que han escogido a “directores muy competentes que cumplen los requisitos” y que cuentan con el máximo respaldo del gobierno para cambiar el rumbo, al punto de calificar al nuevo grupo como “uno de los mejores que hemos tenido en esa empresa en los últimos 20 años”.

Contradicción: del pedido de privatización al regreso estatal

A pesar de que Cuba defendió al nuevo grupo de trabajo bajo la premisa de “volver a tener una empresa como la que se pensó en sus momentos iniciales”, esta designación se contradice, ya que en mayo de 2024, cuando Stark lideraba el directorio, planteó formalmente la privatización de Petroperú. En ese entonces, su gestión calificó de "inmoral" pedir más rescates al Estado y sostuvo que la administración privada era la única salida viable.

“Habiendo transcurrido varios días sin que el gobierno se haya pronunciado, los directores designados por la JGA, de manera unánime, hemos presentado nuestra renuncia. Consideramos que hemos cumplido con la responsabilidad asignada, y en las condiciones actuales, resulta inviable continuar con el encargo recibido”, se lee en el documento.

Exigen garantías para evitar la privatización

Ante el conocimiento de la posición del nuevo presidente de PetroPerú, Mirtha Vásquez, senadora de Ahora Nación, señaló que la nueva gestión debe respetar la naturaleza estatal de la empresa.

“La reorganización de Petroperú no puede significar su privatización. El nuevo directorio encabezado por Oliver Stark debe garantizar su sostenibilidad financiera, su continuidad operativa y la soberanía energética del país, respetando el marco jurídico constitucional y societario de la empresa estatal”. Agregó además que “debe quedar atrás cualquier participación privada en activos estratégicos o el desmembramiento de Petroperú”.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Contraloría: Petroperú perdió US$396 mil por retrasos durante compra de petróleo

Contraloría: Petroperú perdió US$396 mil por retrasos durante compra de petróleo

LEER MÁS
Petroperú: sociedad civil de Loreto exige excluir la Refinería Iquitos del proceso de concesión

Petroperú: sociedad civil de Loreto exige excluir la Refinería Iquitos del proceso de concesión

LEER MÁS
Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petroperú: "La refinería puede producir 95 mil barriles, pero hoy la falta de liquidez limita su operación"

Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petroperú: "La refinería puede producir 95 mil barriles, pero hoy la falta de liquidez limita su operación"

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gunther Gonzáles señala que posición de Roberto Burneo sobre reelección de López Aliaga no representan al JNE

Gunther Gonzáles señala que posición de Roberto Burneo sobre reelección de López Aliaga no representan al JNE

LEER MÁS
Norma Yarrow defiende reelección encubierta de López Aliaga: "Allá el Jurado que se deja sacar la vuelta"

Norma Yarrow defiende reelección encubierta de López Aliaga: "Allá el Jurado que se deja sacar la vuelta"

LEER MÁS
Más de 50 candidatos a alcaldes a nivel nacional renuncian y dan paso a la reelección encubierta

Más de 50 candidatos a alcaldes a nivel nacional renuncian y dan paso a la reelección encubierta

LEER MÁS
Gobierno otorgó salvo conducto a Betssy Chávez y exministra viajó a México en la madrugada

Gobierno otorgó salvo conducto a Betssy Chávez y exministra viajó a México en la madrugada

LEER MÁS
PPK reaparece y opina sobre indulto a Alejandro Toledo: "Creo que no debe morir en la cárcel"

PPK reaparece y opina sobre indulto a Alejandro Toledo: "Creo que no debe morir en la cárcel"

LEER MÁS
Keiko Fujimori no descarta que Gobierno pida la extradición de Betssy Chávez: "Está dentro de nuestras facultades"

Keiko Fujimori no descarta que Gobierno pida la extradición de Betssy Chávez: "Está dentro de nuestras facultades"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025