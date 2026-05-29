Asalto a la PNP: sujetos se enfrentan a policías y les arrebatan sus armas durante intervención en Ica

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Lo que debía ser un patrullaje de rutina terminó en un asalto a las autoridades. Dos efectivos de la Policía Nacional (PNP) sufrieron el robo de sus armas de reglamento luego de que dos sujetos los confrontaran para evitar identificarse durante una intervención en el distrito de La Tinguiña, en la región Ica.

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Patrullaje terminó en robo a policías

Según América Noticias, los agentes realizaban su jornada de vigilancia por el distrito a bordo de sus motocicletas cuando detectaron la presencia de dos sospechosos. En ese momento, decidieron intervenirlos para realizar un control de identidad, sin imaginar lo que estaba por ocurrir.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona muestran que uno de los hombres atacó a un efectivo, lo empujó y forcejeó con él hasta arrebatarle su arma de reglamento. Casi al mismo tiempo, su cómplice aprovechó para reducir al otro agente y robarle el armamento que llevaba consigo.

Delincuente apuntó arma contra efectivos

El registro también evidencia que uno de los sujetos, que vestía casaca roja y short de jean, sacó de su mochila un arma tipo mini uzi y apuntó contra los policías, quienes se vieron obligados a retroceder mientras él y su cómplice huían del lugar.

El material audiovisual está en manos de las autoridades y será una herramienta clave para identificar a los asaltantes y dar con su paradero.

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