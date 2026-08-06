Miguel Torres defiende la virtualidad en el Congreso frente a proyecto de ley que plantea la presencialidad

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El presidente del Senado, Miguel Torres, de Fuerza Popular, respaldó que los congresistas sigan asistiendo a los Plenos y a las comisiones de forma virtual. Su postura llega justo cuando la diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, presentó un proyecto de ley que busca lo contrario: obligar a los parlamentarios a trabajar de manera presencial.

El titular del Senado sostuvo que los avances tecnológicos permiten un trabajo parlamentario más eficiente. Para él, el desempeño de un congresista no debería medirse por su presencia física en el hemiciclo, sino por los resultados de su gestión. Torres también aclaró un punto clave: la propuesta para volver a la presencialidad tendrá que pasar primero por comisiones y debatirse en el Pleno, antes de que ambas cámaras tomen una decisión final.

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Quien impulsa el cambio es la diputada Indira Huilca, de la bancada Ahora Nación. Su proyecto lleva la firma de otros cinco congresistas de su agrupación y plantea modificar dos reglamentos: el del Congreso y el de la Cámara de Diputados. El objetivo es que la presencialidad se convierta en la regla y que la virtualidad quede reservada solo para casos puntuales y justificados.

Otras bancadas coinciden: piden el retorno a la presencialidad

En Renovación Popular, el diputado Frank Krklec se mostró a favor del fondo de la propuesta, aunque a título personal. "En lo personal, estoy de acuerdo con el espíritu del proyecto, que es mejorar la imagen del Congreso", señaló a La República, y aclaró que su bancada todavía no lo discute: "En mi bancada aún no hemos visto ese tema. Estamos más enfocados en el tema de comisiones".

Por otro lado, Roxana Rocha, vocera de la misma bancada parlamentaria, entregó a este diario un documento técnico que recomienda archivar el proyecto, porque no modifica los artículos 87 y 90 de los reglamentos de Diputados y Senado, que hoy permiten el voto remoto, y solo cambia normas generales que no cierran esa puerta.

Desde Juntos por el Perú, la diputada Giannina Avendaño reconoció que su bancada tampoco tiene todavía una posición conjunta, pero adelantó que ella y la mayoría de sus colegas respaldan la iniciativa de Huilca. Avendaño sostuvo que "la participación directa en los debates" es clave tanto para aprobar leyes como para ejercer el control político sobre el Gobierno. La diputada fue más allá y cuestionó el formato actual: "no se puede permitir más el desarrollo de sesiones donde la ciudadanía no puede conocer quiénes participan, si lo hacen y cuál es la posición que defienden en cuestiones que incluso pueden significar un retroceso en derechos adquiridos".

En Obras, el respaldo llegó sin rodeos. El diputado Víctor Piñán resumió la postura de su bancada en pocas palabras: "Estamos de acuerdo". Consultado sobre el fondo del proyecto, fue directo: "Creemos que las sesiones de comisiones y pleno deben ser 100% presenciales".

Ahora Nación, la bancada de la propia autora del proyecto, ofreció la respuesta más extensa. El diputado César Holguín explicó que la iniciativa busca cerrar un vacío que, según dijo, ya generaba confusión desde el reglamento aprobado por el Congreso anterior. "En vista de que hay esa ambigüedad de interpretación, se ha preferido regular eso de una forma mucho más clara", indicó, en referencia directa a la postura híbrida que defiende Miguel Torres. Holguín remarcó, además, una contradicción dentro de la propia bancada de Fuerza Popular: el reglamento que restringe la virtualidad fue aprobado bajo la presidencia de Arturo Alegría, también de esa agrupación.

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Para el diputado, el llamado de fondo es a la responsabilidad: "nosotros no venimos de unas elecciones virtuales, venimos de unas elecciones presenciales y lo que la gente quiere es un parlamento debatiendo con transparencia". Holguín cerró con un compromiso explícito de su bancada: "vamos a insistir en eso, es un compromiso que tenemos como bancada, y vamos a darle todo el respaldo a la moción que ha presentado nuestra colega".

Otra congresista de Ahora Nación, Marleny Arminta, coincidió con su colega y sumó un argumento adicional. "La pandemia ya acabó. Los ciudadanos que votaron por sus diputados quieren verlos participar en los debates. El nuevo congreso bicameral debe dar una nueva imagen al Perú, con debates alturados, y leyes de calidad", afirmó. Arminta señaló que, tras cada sesión, el contacto directo con la prensa permite a los parlamentarios explicar el sentido de su voto, algo que la ciudadanía necesita conocer sobre el trabajo legislativo de sus representantes en todo el país.

La discrepancia con Torres no queda solo entre bancadas distintas. Dentro de su propio partido también hay voces que se apartan de su postura. El senador Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, contó que un dirigente histórico de su agrupación, Pier Figari, ya se pronunció a favor de la presencialidad, y adelantó que él comparte esa misma posición. Aguinaga explicó su razón con un argumento distinto al de sus colegas: para él, el debate cara a cara tiene un valor que la pantalla no reemplaza. "Te permite el debate ideológico, no es lo mismo cuando tú escuchas a través de internet, la gesticulación o los tonos de voz muchas veces son monocordes. No te permite conocer a la gente, cuando hay presencial te permite un buen debate ideológico, un buen debate de propuestas", señaló.

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"El problema no es la tecnología": la mirada de un exoficial mayor del Congreso

César Delgado, exoficial mayor del Congreso, planteó una lectura distinta del problema. Para él, la discusión no debería centrarse en prohibir la virtualidad, sino en el comportamiento de quienes la usan. "El problema no es que se prohíba la virtualidad o las sesiones remotas (...) el problema es que quienes han sido elegidos como representantes parecen no tener la suficiente disposición ética para comportarse de acuerdo a las oportunidades que genera la virtualidad", sostuvo.

Delgado comparó la virtualidad con otras tecnologías que llegaron para quedarse. "La virtualidad ha venido para no irse", afirmó, y puso como ejemplo la imprenta: así como esta transformó la manera de comunicarse por escrito, la conexión remota ya forma parte del funcionamiento del Estado. Para el exfuncionario, castigar el uso de la tecnología no resuelve nada: "lo que repudiamos no es que se use la virtualidad, lo que se repudia es el mal uso que hacen de ella quienes han sido elegidos como representantes".

El exoficial mayor situó el origen del problema en los partidos políticos, no en el reglamento. Sostuvo que las agrupaciones no capacitan ni filtran a sus candidatos antes de proponerlos como representantes, y que eso explica el mal uso de la virtualidad en el Congreso. "Estamos equivocando el diagnóstico. El diagnóstico no es la tecnología, el diagnóstico es que los propios representantes no cumplen con las exigencias del puesto porque nos han propuesto a malos candidatos los simulacros de partidos políticos que tenemos", concluyó.

¿Qué plantea el proyecto de Indira Huilca?

La iniciativa se llama Proyecto de Resolución Legislativa N.º 001-2026-2031-CD. Su nombre completo es "Proposición de resolución legislativa que modifica los reglamentos parlamentarios para garantizar el trabajo presencial". El texto busca que asistir en persona a las sesiones deje de ser una opción y se convierta en una obligación clara para todos los parlamentarios, sin excepciones de por medio salvo las que la propia norma detalla.

El proyecto no elimina la virtualidad por completo. Contempla tres situaciones en las que un congresista sí podría conectarse a distancia: cuando tenga licencia por viaje fuera de Lima, cuando esté de licencia por viaje al extranjero, o cuando cuente con licencia por enfermedad. Fuera de esos tres casos, tanto diputados como senadores tendrían que asistir de forma presencial al Pleno, a la Comisión Permanente y a las comisiones de las que formen parte.

Huilca defendió su propuesta con un argumento directo: la virtualidad fue útil durante la pandemia, pero esa etapa ya terminó. La diputada considera que mantener esta modalidad sin control abrió paso a un uso excesivo, con parlamentarios que participan de las sesiones sin estar realmente presentes en el debate. Para ella, el trabajo legislativo exige deliberación directa y no puede sostenerse solo a través de una pantalla.