Jockey Plaza se mantiene cerrado por falta de luz eléctrica: ¿desde qué hora abrirá el centro comercial?
El centro comercial informó, mediante un nuevo comunicado, que la reapertura ya no será al mediodía como se anunció inicialmente.
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El Jockey Plaza informó que postergó la reapertura de sus instalaciones hasta las 2.30 p. m. de este jueves 6 de agosto, luego de emitir un nuevo comunicado dirigido a sus clientes. En un primer momento, el centro comercial había anunciado que retomaría la atención al público desde las 12.00 m.; sin embargo, decidió ampliar el cierre temporal para completar las revisiones necesarias tras la interrupción del servicio eléctrico por la empresa distribuidora Luz del Sur.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa informó a sus clientes sobre el cambio temporal en su horario habitual de atención y precisó que la medida responde a trabajos programados por la empresa de electricidad.
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Comunicado del Jockey Plaza.
La República se apersonó al centro comercial para verificar que las escaleras eléctricas y los ascensores no funcionaban por el corte de energía. Asimismo, algunas tiendas comerciales empezaron a operar con sus propios generadores. Sin embargo, la mayoría de establecimientos permanecieron cerrados.
Cola en las afueras del Jockey Plaza ante el corte de luz.
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¿A qué hora abrirá el Jockey Plaza?
El comunicado señala: "Les informamos que este jueves 6 de agosto atenderemos al público a partir de las 2.30 p. m., debido a un corte de energía eléctrica programado por Luz del Sur".
Exteriores del centro comercial.
Asimismo, el centro comercial agradeció la comprensión de sus visitantes e indicó que retomará sus actividades desde el mediodía con normalidad.
"Agradecemos su comprensión y los esperamos desde el mediodía para atenderlos con la calidad de siempre", añadió.
Hasta el momento, Jockey Plaza no ha informado si el corte de energía afectará alguna actividad especial o evento programado para este miércoles. Se recomienda a los clientes tomar en cuenta el horario excepcional antes de acudir al centro comercial.