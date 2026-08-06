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Jockey Plaza se mantiene cerrado por falta de luz eléctrica: ¿desde qué hora abrirá el centro comercial?

El centro comercial informó, mediante un nuevo comunicado, que la reapertura ya no será al mediodía como se anunció inicialmente.

El centro comercial anunció que atenderá al público a partir del mediodía del 6 de agosto debido a un corte de luz.
El centro comercial anunció que atenderá al público a partir del mediodía del 6 de agosto debido a un corte de luz. | Composición LR | Silvana Quiñonez
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El Jockey Plaza informó que postergó la reapertura de sus instalaciones hasta las 2.30 p. m. de este jueves 6 de agosto, luego de emitir un nuevo comunicado dirigido a sus clientes. En un primer momento, el centro comercial había anunciado que retomaría la atención al público desde las 12.00 m.; sin embargo, decidió ampliar el cierre temporal para completar las revisiones necesarias tras la interrupción del servicio eléctrico por la empresa distribuidora Luz del Sur.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa informó a sus clientes sobre el cambio temporal en su horario habitual de atención y precisó que la medida responde a trabajos programados por la empresa de electricidad.

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Comunicado del Jockey Plaza.

Comunicado del Jockey Plaza.

La República se apersonó al centro comercial para verificar que las escaleras eléctricas y los ascensores no funcionaban por el corte de energía. Asimismo, algunas tiendas comerciales empezaron a operar con sus propios generadores. Sin embargo, la mayoría de establecimientos permanecieron cerrados.

Cola en las afueras del Jockey Plaza ante el corte de luz.

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¿A qué hora abrirá el Jockey Plaza?

El comunicado señala: "Les informamos que este jueves 6 de agosto atenderemos al público a partir de las 2.30 p. m., debido a un corte de energía eléctrica programado por Luz del Sur".

Exteriores del centro comercial.

Exteriores del centro comercial.

Asimismo, el centro comercial agradeció la comprensión de sus visitantes e indicó que retomará sus actividades desde el mediodía con normalidad.

"Agradecemos su comprensión y los esperamos desde el mediodía para atenderlos con la calidad de siempre", añadió.

Hasta el momento, Jockey Plaza no ha informado si el corte de energía afectará alguna actividad especial o evento programado para este miércoles. Se recomienda a los clientes tomar en cuenta el horario excepcional antes de acudir al centro comercial.

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