Vacaciones escolares de invierno 2026: Minedu confirma la fecha oficial para estudiantes a nivel nacional

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Miles de estudiantes y padres de familia ya pueden planificar sus actividades para el segundo semestre del año. El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó las fechas oficiales de las vacaciones escolares de invierno 2026, incluidas en el calendario académico que regirá para las instituciones educativas públicas a nivel nacional.

Según la programación del sector, el receso escolar de medio año se desarrollará entre el 27 de julio y el 7 de agosto. Durante ese periodo, los estudiantes suspenderán temporalmente las clases y dispondrán de dos semanas de descanso antes de retomar sus actividades académicas.

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¿Cuándo regresan los estudiantes a las aulas?

El segundo bloque lectivo culminará el 24 de julio, por lo que los escolares iniciarán su receso a partir del lunes 27. Tras dos semanas de descanso, las clases se reanudarán el lunes 10 de agosto en las instituciones educativas públicas del país.

Mientras los estudiantes se encuentran de vacaciones, los docentes realizarán actividades de gestión institucional, planificación y evaluación pedagógica con miras al desarrollo del siguiente periodo académico. El calendario aprobado por el Minedu contempla cuatro bloques lectivos distribuidos a lo largo del año, junto con espacios destinados a la organización interna de las escuelas.

¿Cuándo será el próximo feriado?

Antes del inicio de las vacaciones de invierno, los estudiantes tendrán un día de descanso adicional debido al feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo, que se conmemora el 29 de junio. Al celebrarse un lunes, la fecha dará lugar a un fin de semana largo para quienes no tengan actividades programadas.

Tras este feriado, el siguiente periodo de descanso masivo para los escolares llegará con el receso de medio año, que antecederá a las celebraciones por Fiestas Patrias y marcará el inicio de la segunda mitad del calendario escolar.

Bloques del calendario escolar 2026

De acuerdo con el cronograma publicado por el Minedu, el año escolar se divide en cuatro bloques de clases:

Primer bloque: del 16 de marzo al 15 de mayo.

del 16 de marzo al 15 de mayo. Segundo bloque: del 25 de mayo al 24 de julio.

del 25 de mayo al 24 de julio. Tercer bloque: del 10 de agosto al 9 de octubre.

del 10 de agosto al 9 de octubre. Cuarto bloque: del 19 de octubre al 18 de diciembre.

Este esquema busca distribuir de manera equilibrada los periodos de aprendizaje y descanso durante el año lectivo, así como garantizar el cumplimiento de las semanas pedagógicas previstas para 2026.