HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

¿Cómo será el periodismo en tiempos recios y en un gobierno de Keiko Fujimori? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Vacaciones escolares de invierno 2026: Minedu confirma la fecha oficial para estudiantes a nivel nacional

El receso de medio año permitirá a los escolares disfrutar de dos semanas sin clases antes del inicio del tercer bloque del año escolar 2026.

Calendario académico 2026: fechas clave para planificar tus actividades.
Calendario académico 2026: fechas clave para planificar tus actividades. | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Miles de estudiantes y padres de familia ya pueden planificar sus actividades para el segundo semestre del año. El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó las fechas oficiales de las vacaciones escolares de invierno 2026, incluidas en el calendario académico que regirá para las instituciones educativas públicas a nivel nacional.

Según la programación del sector, el receso escolar de medio año se desarrollará entre el 27 de julio y el 7 de agosto. Durante ese periodo, los estudiantes suspenderán temporalmente las clases y dispondrán de dos semanas de descanso antes de retomar sus actividades académicas.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Confirmado | El próximo y último feriado de junio en Perú generará un fin de semana largo, ¿cuándo será y qué se celebrará?

lr.pe

¿Cuándo regresan los estudiantes a las aulas?

El segundo bloque lectivo culminará el 24 de julio, por lo que los escolares iniciarán su receso a partir del lunes 27. Tras dos semanas de descanso, las clases se reanudarán el lunes 10 de agosto en las instituciones educativas públicas del país.

Mientras los estudiantes se encuentran de vacaciones, los docentes realizarán actividades de gestión institucional, planificación y evaluación pedagógica con miras al desarrollo del siguiente periodo académico. El calendario aprobado por el Minedu contempla cuatro bloques lectivos distribuidos a lo largo del año, junto con espacios destinados a la organización interna de las escuelas.

¿Cuándo será el próximo feriado?

Antes del inicio de las vacaciones de invierno, los estudiantes tendrán un día de descanso adicional debido al feriado nacional por el Día de San Pedro y San Pablo, que se conmemora el 29 de junio. Al celebrarse un lunes, la fecha dará lugar a un fin de semana largo para quienes no tengan actividades programadas.

Tras este feriado, el siguiente periodo de descanso masivo para los escolares llegará con el receso de medio año, que antecederá a las celebraciones por Fiestas Patrias y marcará el inicio de la segunda mitad del calendario escolar.

Bloques del calendario escolar 2026

De acuerdo con el cronograma publicado por el Minedu, el año escolar se divide en cuatro bloques de clases:

  • Primer bloque: del 16 de marzo al 15 de mayo.
  • Segundo bloque: del 25 de mayo al 24 de julio.
  • Tercer bloque: del 10 de agosto al 9 de octubre.
  • Cuarto bloque: del 19 de octubre al 18 de diciembre.

Este esquema busca distribuir de manera equilibrada los periodos de aprendizaje y descanso durante el año lectivo, así como garantizar el cumplimiento de las semanas pedagógicas previstas para 2026.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sunedu presenta acción de amparo contra el Minedu ante intento de remoción de superintendente en funciones

Sunedu presenta acción de amparo contra el Minedu ante intento de remoción de superintendente en funciones

LEER MÁS
Sunedu rechaza atropello del gobierno por la remoción de su Consejo Directivo

Sunedu rechaza atropello del gobierno por la remoción de su Consejo Directivo

LEER MÁS
Pronabec protegerá a denunciantes y testigos de actos de corrupción

Pronabec protegerá a denunciantes y testigos de actos de corrupción

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerte accidente vehicular en avenida Abancay moviliza tres unidades de emergencia

Fuerte accidente vehicular en avenida Abancay moviliza tres unidades de emergencia

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Caen los Cono Norte King, extorsionadores implicados en ataques contra empresa de transporte ZBUSS

Caen los Cono Norte King, extorsionadores implicados en ataques contra empresa de transporte ZBUSS

LEER MÁS
Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

LEER MÁS
Confirmado | El próximo y último feriado de junio en Perú generará un fin de semana largo, ¿cuándo será y qué se celebrará?

Confirmado | El próximo y último feriado de junio en Perú generará un fin de semana largo, ¿cuándo será y qué se celebrará?

LEER MÁS
Adolescente muere dentro de comisaría de Manchay tras pasar dos días detenido: familia denuncia presuntos maltratos

Adolescente muere dentro de comisaría de Manchay tras pasar dos días detenido: familia denuncia presuntos maltratos

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025