Según informes, en 2025 se registraron 820 alarmas por componentes orbitales que reingresaron a la atmósfera, un incremento significativo respecto a los 110 reportes de hace diez años. | Foto: The New York Times

Según informes, en 2025 se registraron 820 alarmas por componentes orbitales que reingresaron a la atmósfera, un incremento significativo respecto a los 110 reportes de hace diez años. | Foto: The New York Times

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La basura espacial dejó de limitarse a las agencias aeroespaciales y ahora constituye una alerta global. La proliferación de satélites y cohetes provocó que numerosos fragmentos retornen a la Tierra de manera descontrolada, lo cual genera inquietud por las amenazas directas hacia viviendas, cultivos e infraestructura. Según The New York Times, la frecuencia de los desplomes registró un crecimiento drástico en el último decenio.

Si bien la mayoría de los residuos sucumbe al calor atmosférico o cae en el océano Pacífico, los restos intactos que impactan la superficie terrestre resultan cada vez más frecuentes. "Los reingresos ocurren todos y cada uno de los días", afirmó Mariusz Slonina, responsable de operaciones de conocimiento de la situación espacial en la Agencia Espacial Polaca, quien detalló para el medio estadounidense que artefactos de al menos una tonelada métrica caen semanalmente.

¿Quién paga los daños si la basura espacial destruye tu casa?

El aumento sostenido de lanzamientos en la órbita terrestre elevó la reentrada incontrolada de chatarra cósmica hacia nuestro territorio. De acuerdo con la Fuerza Espacial de Estados Unidos, en 2025 surgieron unas 820 alarmas por componentes orbitales que reingresaron a la atmósfera, cifra que contrasta fuertemente con las 110 advertencias reportadas hace diez años. La expansión acelerada se debe al rápido despliegue de megaconstelaciones satelitales promovidas por compañías privadas e instituciones gubernamentales.

Los riesgos pasaron de ser meras hipótesis a incidentes reales reportados en diversos continentes. Se registran partes de cohetes contra una residencia en Florida, restos de un propulsor de SpaceX localizados en Polonia y una estructura metálica gigante sobre una zona rural en Mukuku, Kenia. "La gente pensaba que era el fin del mundo", evocó John Mukunuu, habitante del sitio donde el artefacto cayó directo del firmamento.

Sin embargo, determinar quién debe asumir la responsabilidad resulta mucho más complejo. Si el objeto pertenece a una empresa o entidad del mismo país afectado, la legislación nacional suele definir el proceso. Cuando el origen es extranjero, entran en juego tratados internacionales como el Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aun así, expertos consultados por The New York Times advierten que esas normas fueron redactadas durante la Guerra Fría y no responden al actual volumen de lanzamientos comerciales, lo que dificulta que las víctimas reciban una compensación rápida o efectiva.

¿Por qué los escombros de cohetes chinos agravan los conflictos geopolíticos en Asia?

La puesta en marcha de plataformas espaciales en la isla de Hainan por parte de China intensifica la inestabilidad en el mar de China Meridional. Los trayectos de los proyectiles atraviesan una zona marítima disputada por diversas naciones asiáticas, donde la precipitación de materiales orbitales representa una amenaza constante para las autoridades navales y la población local.

Filipinas destaca entre los estados más perjudicados tras registrar trece fragmentos espaciales con distintivos del país vecino en sus costas durante los últimos cuatro años. "Antes observábamos el acceso al mar. Ahora incluso recibimos escombros de cohetes", denunció Gay Jane P. Perez, directora general de la Agencia Espacial Filipina, quien subrayó que las alertas por misiones orbitales paralizan la actividad de los pescadores.

Frente a esa coyuntura, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA) promueve pautas de mitigación no vinculantes, lo que impulsa el reclamo de un marco normativo global estricto. Sean O'Keefe, exadministrador de la NASA, exige incorporar insumos que se consuman por completo al reingresar a la atmósfera y remarca el peligro inminente: "Lo único que tiene que hacer es aparecer en un área metropolitana importante".