Samahara Lobatón admitió que no ha podido solucionar sus problemas con Arica, pero asegura que todavía le tiene aprecio y espera superar sus diferencias en el futuro. Fotos: captura Youtube

Samahara Lobatón admitió que no ha podido solucionar sus problemas con Arica, pero asegura que todavía le tiene aprecio y espera superar sus diferencias en el futuro. Fotos: captura Youtube

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Samahara Lobatón ofreció una entrevista a Magaly Medina, a quien le reveló a qué reality internacional ingresará y de su vínculo con Renato Rossini Jr. Asimismo, habló del fin de su amistad con Shirley Arica, quien se molestó al enterarse de que la hija de Melissa Klug cenó con Pablo Heredia y Ale Fuller gracias a un contacto suyo y no tuvo la cordialidad de avisarle.

“¿Y has recuperado tu amistad con Shirley?”, preguntó Magaly Medina, a lo que Samahara indicó que no ha tenido la oportunidad de solucionar su problema con Arica; sin embargo, resaltó que le tiene mucho aprecio. “Todavía no he podido hablar con ella, pero ella sabe que yo la quiero mucho. Ella tiene un lugar en mi corazón”, expresó en el pódcast que salió jueves 30 de julio.

Samahara Lobatón habla del carácter de Shirley Arica

Samahara Lobatón asegura que una amistad que nace dentro de un reality puede continuar fuera y espera que pueda solucionar sus diferencias con la 'Chica realidad'. “Siento que Shirley tiene un carácter complicado, yo también. Entonces, como yo tengo mi forma de pensar bien marcada y ella también, probablemente en algún punto iba a haber un quiebre y nosotros lo sabíamos. Sé y entiendo que para ella es como una deslealtad que yo no le haya contado”, manifestó.

La hija de Melissa Klug no cree que ella haya traicionado a Shirley Arica ya que ella salió a cenar con Pablo Heredia, a quien le tiene mucho aprecio. “Yo no estoy saliendo con el exmarido de una amiga, yo estoy saliendo con mi amigo. Entonces, así como salgo con ella y no le digo nada a Pablo, también Pablo merece que yo salga con él y que no le cuente nada a ella. Lo que pasa es que esta vez la salida fue grabada”, añade.

Por otro lado, Lobatón Klug aclaró que Shirley Arica no se molestó por que haya salido con Pablo Heredia, sino que no le haya avisado. A manera de defensa, la exparticipante de ‘La granja VIP Perú’ aseguró que no le contesta el teléfono a nadie porque no tiene tiempo, ya que tiene que encargarse de sus tres hijos y enfocarse en su trabajo.

“Hago un mea culpa porque no veo la perspectiva de la vida como ella y soy empática también con sus sentimientos. Si ella siente que fue una deslealtad, también me pongo en su posición y sé que es algo que le puede molestar”, concluyó.