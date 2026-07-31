SAMMIC ofrecerá el reemplazo gratuito de un componente para mejorar la seguridad de los equipos afectados. | Foto: composición LR

SAMMIC ofrecerá el reemplazo gratuito de un componente para mejorar la seguridad de los equipos afectados. | Foto: composición LR

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Los consumidores que cuenten con una licuadora portátil profesional de la marca SAMMIC deberán revisar si su equipo forma parte de una alerta de seguridad difundida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). La advertencia fue emitida luego de que el fabricante identificara una posible falla en el sistema de aislamiento de determinados modelos comercializados en el país.

De acuerdo con la información comunicada por la empresa, el inconveniente podría permitir que partes metálicas externas entren en contacto con componentes eléctricos internos, lo que incrementaría el riesgo de que los usuarios sufran una descarga eléctrica durante el uso del equipo. Como medida preventiva, el fabricante anunció una campaña para corregir el problema sin costo para los consumidores.

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Modelos de licuadoras portátiles SAMMIC incluidos en la alerta de Indecopi

La alerta comprende 24 licuadoras eléctricas portátiles profesionales de la marca SAMMIC correspondientes a los modelos XM-21, XM-22, MB-21, MB-22, B-20, MM-20, MM-20V, XM-31, XM-32, XM-33, MB-31, B-30, MM-30 y MM-30V. Según detalló el fabricante, estos equipos podrían presentar una deficiencia en el aislamiento interno que comprometería la protección eléctrica del producto.

Tras recibir la notificación de la empresa, Indecopi difundió la alerta para informar a los consumidores sobre el posible riesgo y promover la revisión de los equipos involucrados. La advertencia alcanza a los productos distribuidos en el mercado peruano, incluidos aquellos que pudieron ser adquiridos de segunda mano.

Los usuarios de licuadoras portátiles SAMMIC deben verificar si su equipo está en la alerta de seguridad emitida por Indecopi, ante un posible riesgo de descarga eléctrica.

Recomendaciones para verificar y gestionar el reemplazo de las licuadoras afectadas

Como parte de las acciones preventivas, SAMMIC realizará el reemplazo gratuito de un componente interno por una versión mejorada que refuerza la seguridad del equipo. El fabricante indicó que esta intervención no modifica el funcionamiento ni el rendimiento de las licuadoras.

Los usuarios pueden comprobar si su equipo está incluido en la campaña de revisión ingresando al portal habilitado por la empresa y siguiendo las instrucciones correspondientes. Si el producto forma parte de la alerta, deberán comunicarse con el distribuidor donde realizaron la compra para coordinar la revisión. En caso de no contar con esa información o si la licuadora fue adquirida de segunda mano, podrán solicitar asistencia escribiendo al correo recall@sammic.com. Asimismo, Indecopi recordó que los consumidores pueden reportar productos que representen riesgos para su seguridad a través del Sistema de Alertas de Consumo, herramienta destinada a recibir y difundir este tipo de incidentes.