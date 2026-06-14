Sunedu presenta acción de amparo contra el Minedu ante intento de remoción de superintendente en funciones

Sunedu indicó que las medidas impuestas por el Minedu violentan su reglamento interno. | Foto: composición LR

Sunedu indicó que las medidas impuestas por el Minedu violentan su reglamento interno. | Foto: composición LR

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La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó una acción de amparo tras las decisiones emitidas por el Ministerio de Educación (Minedu) que buscan modificar la conformación de su Consejo Directivo y retirar del cargo al superintendente en funciones, Vicente Espinoza Santillán. La entidad autónoma sostuvo que estas medidas afectarían su autonomía institucional y contravendrían su normativa interna vigente.

El pronunciamiento se dio luego de la emisión de la Resolución Ministerial N.° 338-2026-MINEDU, mediante la cual dispuso la remoción de Espinoza Santillán como representante del ministerio ante el Consejo Directivo de la entidad, además de ordenar la renovación del órgano directivo. Frente a ello, la institución universitaria argumentó que las decisiones adoptadas no se ajustarían a lo establecido en su marco legal y reglamentario.

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“Hemos presentado demanda de acción de amparo ante el Sexto Juzgado Constitucional contra las resoluciones del Minedu que pretenden remover de su cargo al señor Vicente Espinoza Santillán, superintendente en funciones; y nombrar a un nuevo consejero, violentando la ley y el reglamento interno institucional. Reiteramos nuestra posición de que la Sunedu no fue creada para favorecer universidades ni grupos de poder”, se lee.

El recurso busca frenar la ejecución de medidas relacionadas con la remoción de su superintendente y la reestructuración del Consejo Directivo. Asimismo, reafirmó que su rol se orienta a supervisar que las universidades del país cumplan con condiciones básicas de calidad en beneficio de los estudiantes y sus familias.

Comunicado de Sunedu

Resolución ministerial y reconfiguración del Consejo Directivo de Sunedu

El Minedu dispuso, mediante resolución ministerial, la salida de Vicente Espinoza Santillán como representante del sector ante el Consejo Directivo de la Sunedu y ordenó la renovación de dicho órgano colegiado. Esta decisión forma parte de un proceso administrativo orientado a reorganizar su composición.

De acuerdo con la información institucional, estas medidas han generado observaciones por parte de la Sunedu, que considera que la intervención del sector Educación en su estructura interna podría contravenir su autonomía. En paralelo, el organismo universitario señaló haber recibido respaldos de distintos actores vinculados al ámbito académico y asociaciones de universidades públicas y privadas.