Sigue en VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
¿Habrá cambios? Minedu anuncia las fechas de las vacaciones escolares 2026

El año escolar comenzará el 16 de marzo y finalizará el 18 de diciembre de 2026, comprendiendo 36 semanas efectivas de clases repartidas en cuatro bloques académicos, según el Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación confirmó el cronograma oficial del año escolar 2026, especificando fechas para el inicio de clases y descansos.
El Ministerio de Educación confirmó el cronograma oficial del año escolar 2026, especificando fechas para el inicio de clases y descansos. | Foto: Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó el cronograma oficial que regirá el año escolar 2026 en los colegios públicos y privados del país, estableciendo fechas específicas para el inicio de clases, los periodos académicos y los descansos estudiantiles. La información fue difundida mediante normativa vigente y busca ordenar el desarrollo de las actividades escolares a nivel nacional.

Según lo comunicado, el calendario introduce una organización basada en bloques de clases y semanas de gestión, manteniendo una distribución similar a la de años anteriores, pero con precisiones en las fechas. Esta planificación permite a las familias, docentes y directivos contar con un marco temporal definido para el próximo año lectivo.

¿Cuándo se suspenden las clases en 2026?: descansos y vacaciones estudiantiles

Durante el año escolar 2026, los estudiantes contarán con varios periodos de suspensión de clases, conocidos oficialmente como semanas de gestión. En estos intervalos, no se desarrollan actividades lectivas para los escolares, mientras que el personal docente y directivo continúa con labores de capacitación, evaluación y planificación pedagógica.

Vacaciones y pausas para estudiantes

  • Primer receso escolar: 18 al 22 de mayo
  • Segundo receso escolar: 27 de julio al 7 de agosto
  • Tercer receso escolar: 12 al 16 de octubre

Vacaciones de fin de año

  • Inicio del receso anual: desde el 19 de diciembre
  • Duración aproximada: casi dos meses

Durante estos periodos, los docentes y directivos participan en:

  • Jornadas de capacitación pedagógica
  • Evaluaciones del avance académico
  • Planificación de las siguientes etapas del año escolar

El Minedu precisó que esta distribución de descansos mantiene un equilibrio entre el tiempo destinado al aprendizaje y los espacios necesarios para la gestión institucional, quedando establecidas de manera oficial las fechas en las que se suspenden las clases durante el 2026.

Año escolar 2026: fechas clave del periodo académico en colegios públicos y privados

El año escolar 2026 iniciará el lunes 16 de marzo y culminará el viernes 18 de diciembre, comprendiendo un total de 36 semanas efectivas de clases. Estas semanas estarán distribuidas en cuatro bloques académicos, cada uno con una duración aproximada de nueve semanas, intercalados con periodos destinados a labores de gestión institucional.

Inicio y cierre del año escolar

  • Inicio de clases: lunes 16 de marzo de 2026
  • Fin de clases: viernes 18 de diciembre de 2026

Bloques del periodo académico

  • Primer bloque de clases: 16 de marzo al 15 de mayo
  • Segundo bloque de clases: 25 de mayo al 24 de julio
  • Tercer bloque de clases: 10 de agosto al 9 de octubre
  • Cuarto bloque de clases: 19 de octubre al 18 de diciembre

Semanas de gestión sin estudiantes

  • Planificación previa al inicio de clases: 2 al 13 de marzo
  • Gestión administrativa de cierre: 21 al 31 de diciembre

Este cronograma es de aplicación para instituciones educativas públicas y privadas, aunque estas últimas podrán realizar ajustes internos siempre que respeten el marco general establecido por el sector Educación.

