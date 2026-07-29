Gran Parada y Desfile Cívico-Militar 2026: jinete de la Policía Nacional del Perú sufre aparatosa caída y tuvo que ser atendido por sus compañeros

La Policía Montada, parte de la PNP, realiza funciones de patrullaje en zonas de difícil acceso y controla multitudes en eventos, destacando su rol en el mantenimiento del orden y la prevención de delitos. | Foto: @josevaleratitkok/Composición LR

La Policía Montada, parte de la PNP, realiza funciones de patrullaje en zonas de difícil acceso y controla multitudes en eventos, destacando su rol en el mantenimiento del orden y la prevención de delitos. | Foto: @josevaleratitkok/Composición LR

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Un momento de tensión se vivió durante la presentación de las brigadas en la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar 2026, cuando un integrante de la PNP cayó de su caballo ante espectadores y miembros de su batallón, quienes le brindaron asistencia inmediata. En el video compartido en TikTok por el usuario @josevarelatiktok se observan los instantes posteriores al accidente, que dejó con un fuerte dolor al efectivo, cuya identidad aún se desconoce.

La preocupación aumentó luego de que el hombre permaneciera durante varios segundos sin poder moverse sobre el pavimento de la avenida Brasil, donde se desarrollaba este evento por los 205 años de la independencia del país. Finalmente, sus compañeros lo ayudaron a incorporarse y, en medio de los vítores de los asistentes a la parada, otras personas pidieron que fuera atendido por una ambulancia.

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Policía montada: ¿cuál es la función de esta subunidad de la Policía Nacional del Perú?

La Policía Montada de la Policía Nacional del Perú (PNP) es una subunidad especializada que cumple funciones de patrullaje rural y urbano a caballo, especialmente en zonas de difícil acceso para vehículos motorizados. Su misión principal es contribuir al mantenimiento del orden público, prevenir delitos y faltas, recibir denuncias, capturar delincuentes con requisitoria, y orientar a la población en áreas alejadas o de terreno.

Además, esta unidad desempeña un rol clave en el control de multitudes durante eventos masivos, manifestaciones, huelgas, partidos deportivos y espectáculos públicos, empleando al caballo como elemento disuasivo por su altura y movilidad. También realiza servicios ceremoniales, patrullaje turístico y apoyo en operaciones de búsqueda y rescate en parques naturales o zonas boscosas, donde su capacidad de desplazamiento supera a la de unidades motorizadas.