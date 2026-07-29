Exponen el 'desacierto' que cometió Keiko Fujimori durante la Gran Parada Militar y la cuestionan: "No han considerado el..."

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La Gran Parada y Desfile Militar por Fiestas Patrias reunió a las principales autoridades del país y concentró la atención en la presidenta Keiko Fujimori, quien encabezó la ceremonia oficial. Sin embargo, además de los actos protocolares, un detalle de su presentación generó comentarios durante la transmisión televisiva del evento.

La mandataria asistió con un pantalón blanco y un saco negro, una elección de vestuario que fue cuestionada por las periodistas Maritere Braschi y Lorena Álvarez, quienes consideraron que no habría tomado en cuenta las altas temperaturas registradas durante la jornada.

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Durante la cobertura de Latina, Maritere Braschi expresó su sorpresa por la decisión de utilizar un saco de color negro bajo el intenso sol y señaló que el clima debió ser un factor a considerar al momento de definir el atuendo presidencial.

"Me llama la atención que la presidenta decidió venir de negro frente a este sol, debe sentir más calor… Yo creo que no han considerado mucho el clima. La persona que, seguramente lo ha diseñado con mucho cariño, pero sí, era bueno o importante que si tiene calor pueda retirarse el saco", comentó la conductora.

A partir de esa observación, Lorena Álvarez coincidió en que las condiciones climáticas pudieron influir en la comodidad de la presidenta durante la ceremonia. Asimismo, recordó la recomendación hecha por su compañera sobre un vestuario que permitiera mayor flexibilidad.

"Es incómodo porque se corre el delineador, se corre el rímel, son situaciones que a veces no se pueden anticipar, pero Maritere que es una experta en la materia lo pudo haber previsto porque dijo que lo ideal habría sido un traje de tres piezas: pantalón, una linda blusa para poder lucirla y un saco encima que se pueda retirar", manifestó.