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Fiscalía inicia investigación preliminar en contra del diputado Julián Pérez por agresión física

El parlamentario de Juntos por el Perú, detenido en la comisaría de San Miguel, habría golpeado a su expareja Laura Evelin Bonilla Valerio, quien lo defendió antes como abogada en un proceso judicial.

Diputado de Juntos por el Perú es acusado de agresión física. Foto: composición LR
Diputado de Juntos por el Perú es acusado de agresión física. Foto: composición LR
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La Fiscalía Suprema de Familia abrió una investigación preliminar contra el diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú. El Ministerio Público lo investiga por el presunto delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. La denuncia lo señala en agravio de Laura Bonilla, identificada como su expareja. El parlamentario, elegido por Cusco, permanece detenido desde la mañana del jueves.

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Diputado de Juntos por el Perú permanece detenido desde este jueves 30 de julio.

Diputado de Juntos por el Perú permanece detenido desde este jueves 30 de julio. Foto: La República

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