Sunedu rechaza atropello del gobierno por la remoción de su Consejo Directivo

Las autoridades de la Sunedu expresan su desacuerdo con la decisión del Minedu, señalando que vulnera la independencia del Consejo Directivo y contraviene sentencias del Tribunal Constitucional. Foto: Sunedu

Las autoridades de la Sunedu expresan su desacuerdo con la decisión del Minedu, señalando que vulnera la independencia del Consejo Directivo y contraviene sentencias del Tribunal Constitucional. Foto: Sunedu

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La ministra de Educación, María Cuadros Espinoza, dispuso la remoción del titular de la Sunedu, Vicente Espinoza Santillán, y de todo el Consejo Directivo de la institución, por haber cumplido el periodo de sus funciones iniciado el 11 de diciembre de 2023. Las autoridades de la Sunedu expresaron su desacuerdo y protesta por la medida del Poder Ejecutivo, que vulnera la autonomía de la institución.

De acuerdo con la argumentación del Ministerio de Educación (Minedu), la designación de Vicente Espinoza fue para que terminara el periodo inconcluso de su antecesor, Andrés Ramos Salas, quien renunció al cargo, lo que no significaba el inicio de una nueva gestión de tres años.

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'El Minedu atropella e interviene ilegalmente la Sunedu (…) y se pretende remover en su condición de representante del Ministerio de Educación ante el Consejo Directivo de la Sunedu, al señor Vicente Espinoza, así como renovar al Consejo Directivo de forma arbitraria, sin considerar los plazos previstos en la Ley Universitaria', señalan las autoridades de la Sunedu en un comunicado.

Presidente José María Balcázar y la ministra de educación, María Esther Cuadros Espinoza. Foto: Andina

ROMPIENDO LAS REGLAS

También recuerda que la resolución ministerial que ordena la destitución contraviene 'los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional N.° 397/2022, que interpreta que los representantes del Consejo Directivo de la Sunedu, una vez que asumen la función, se constituyen como miembros independientes y neutrales, con la finalidad de evitar interferencias políticas y el menoscabo de sus funciones'.

Especialistas en derecho administrativo y educación superior advierten que cualquier modificación en la composición del Consejo Directivo de la Sunedu debe observar estrictamente los principios de autonomía técnica, seguridad jurídica y estabilidad institucional consagrados en el ordenamiento jurídico peruano.

Resaltaron que la independencia de los órganos encargados de supervisar la calidad universitaria constituye una garantía fundamental para los estudiantes, los docentes, las universidades y la sociedad.

La destitución del titular de la Sunedu y de su Consejo Directivo ocurre nada menos que a 45 días del término del mandato del presidente interino José María Balcázar.

Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Segundo Montalvo Cubas. Foto: FB Comisión de Educación, Juventud y Deporte

LOS INTERESES COMUNES

Fuentes de la Sunedu informaron a La República que, para la sustitución del renunciante Andrés Ramos, se nombró a Vicente Espinoza con el respaldo de los informes de la Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Minedu.

La Ley Universitaria solo menciona periodos de tres años y no periodos complementarios, como pretende la resolución del Minedu para justificar la destitución de Vicente Espinoza.

Por ejemplo, en 2024, renunció José Luis Sardón y fue reemplazado por José Pereyra López, quien inició un nuevo mandato de tres años.

'La designación de Vicente Espinoza como representante del Minedu ante el Consejo Directivo de la Sunedu cumplió con todos los procedimientos y requisitos establecidos para tal fin', indicaron las fuentes.

El Ministerio de Educación informó que los fundamentos de la decisión están contemplados en el cuerpo de la resolución y que Espinoza ya cumplió sus funciones y corresponde cambiar al Consejo Directivo.

En reemplazo de Vicente Espinoza se nombró al presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua (UNIFSLB), Policarpio Chauca Valqui.

POR LA PUERTA FALSA

Para las fuentes de la Sunedu, la salida de Vicente Espinoza estaría relacionada con el interés del gobierno de Balcázar por acelerar los procesos de licenciamiento sin la supervisión requerida y generar la transferencia de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Congreso ha creado alrededor de 60 universidades públicas sin criterios técnicos, promovidas por bancadas como Perú Libre, muchas de las cuales se encuentran en proceso de licenciamiento.

El actual presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo Cubas (PL), es cercano al presidente Balcázar y sería uno de los promotores del cambio del titular de la Sunedu para lograr el licenciamiento rápido de las universidades creadas por el actual Congreso, antes del término de sus funciones.

Fuentes del sistema universitario señalaron que las decisiones vinculadas a la composición del Consejo Directivo de la Sunedu deben ajustarse a criterios técnicos y a una total transparencia, ya que la entidad cumple una función esencial para garantizar la calidad de la educación superior.

En esa línea, alertaron de que cualquier controversia sobre la interpretación de los mandatos de sus miembros debería resolverse privilegiando la seguridad jurídica y la continuidad institucional, y así evitar generar incertidumbre en los procesos de licenciamiento, supervisión y fiscalización universitaria.