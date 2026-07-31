"Territorio desconocido": la ONU alerta que El Niño global y el cambio climático elevarán las temperaturas a niveles inéditos

La Organización Meteorológica Mundial señala que el aumento de la temperatura del Pacífico modificará los patrones climáticos globales, intensificando olas de calor y sequías. | Foto: Andina/Composición LR

La Organización Meteorológica Mundial señala que el aumento de la temperatura del Pacífico modificará los patrones climáticos globales, intensificando olas de calor y sequías. | Foto: Andina/Composición LR

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El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que el fortalecimiento del fenómeno de El Niño global, combinado con los efectos del cambio climático, podría llevar al planeta a registrar temperaturas sin precedentes y eventos meteorológicos cada vez más extremos. El pronunciamiento se dio tras conocerse nuevos pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que anticipan un escenario de calor superior al habitual en gran parte del mundo durante los próximos meses.

Según explicó el organismo internacional, el aumento de la temperatura del océano Pacífico ecuatorial ya está modificando los patrones climáticos globales y, al sumarse al calentamiento provocado por la actividad humana, incrementa el riesgo de olas de calor, lluvias intensas, incendios forestales y sequías. Guterres sostuvo que el mundo está ingresando a un "territorio desconocido" debido a la magnitud que podría alcanzar este fenómeno.

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La ONU advierte que El Niño y el cambio climático podrían romper récords de temperatura

Durante su intervención en Naciones Unidas, Guterres señaló que hace apenas dos meses alertó sobre la llegada de El Niño, pero ahora el fenómeno "ya está dentro de casa" y continúa elevando la temperatura global. Recordó que el planeta ya enfrenta un verano marcado por extremos climáticos, con incendios forestales en varios países europeos, olas de calor históricas y miles de fallecimientos asociados a las altas temperaturas.

La ONU explicó que El Niño eleva la temperatura de la superficie del Pacífico ecuatorial, alterando la circulación atmosférica y los patrones de lluvias a escala mundial. Además, precisó que el cambio climático amplifica estos efectos porque un océano y una atmósfera más cálidos contienen mayor energía y humedad, condiciones que favorecen fenómenos meteorológicos más intensos.

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Las medidas que plantea la ONU frente al avance de la crisis climática

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, las aguas del Pacífico alcanzan actualmente temperaturas promedio de hasta 3 °C por encima de lo normal, mientras que las previsiones indican que, hasta octubre, casi todas las zonas continentales del planeta registrarían temperaturas superiores a sus valores habituales. Esto podría derivar en nuevos récords estacionales y consecuencias más severas en diversas regiones.

Ante este escenario, Guterres planteó cuatro acciones prioritarias: fortalecer los sistemas de alerta y protección frente al calor extremo, establecer medidas que resguarden a los trabajadores expuestos a altas temperaturas, adaptar la infraestructura urbana y los servicios públicos a estos riesgos y, finalmente, acelerar la reducción del uso de combustibles fósiles para limitar el calentamiento global. Según indicó, enfrentar cada desastre de manera aislada ya no será suficiente frente al avance de la crisis climática.