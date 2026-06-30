Identifica así el billete de 1 dólar que es buscado por coleccionistas y tiene el valor de US$80.000

El fenómeno de los billetes con errores como el gutter fold refleja el crecimiento de la numismática. Foto: Composición LR/IA.

El fenómeno de los billetes con errores como el gutter fold refleja el crecimiento de la numismática. Foto: Composición LR/IA.

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Un billete de 1 dólar emitido en 1969 en Estados Unidos, con un error de impresión conocido como “gutter fold error”, se ha convertido en una de las piezas más buscadas por coleccionistas y puede alcanzar valores superiores a los 80.000 dólares en el mercado numismático.

De acuerdo con expertos en numismática, algunos ejemplares llegaron a venderse por hasta 83.000 dólares en plataformas de subastas y reventa como eBay, dependiendo de su estado de conservación y del grado del error.

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¿Cuáles es el detalle para venderse en más de 80.000 dólares?

La Reserva Federal de Estados Unidos emitió en 1969 billetes de 1 dólar que se diferencian a los demás por un error bastante llamativo: se trata de un pliegue que corta la figura de Washington a la mitad, conocido como gutter fold error.

Los 'gutter folds' suelen estar también en otros billetes de dólares e incluso en divisas de todo el mundo, ya que es un error en el plegado del canalón.

La importancia de la numismática

La numismática —disciplina dedicada al estudio y colección de monedas y billetes— ha ganado popularidad en los últimos años, impulsada por redes sociales y comunidades de coleccionistas que buscan piezas raras en circulación o en archivos personales.

El creciente interés convirtió a estos errores de impresión en objetos de alto valor, especialmente cuando se trata de emisiones antiguas de la Reserva Federal de Estados Unidos con defectos poco comunes.

Sin embargo, especialistas recomiendan cautela: antes de vender o comprar este tipo de billetes, es necesario contar con la evaluación de un experto para verificar su autenticidad y determinar su valor real en el mercado.

En la actualidad, los billetes con errores como el gutter fold se han consolidado como piezas de inversión dentro del coleccionismo, donde la rareza y la condición del ejemplar son determinantes para su precio final.