Defensa de Ollanta Humala solicita al PJ acatar fallo del TC y ordenar su libertad inmediata
El TC declaró fundada la demanda de habeas corpus y declaró la nulidad de todo el proceso penal. Los abogados del expresidente exigen acatar el fallo.
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Defensa de Ollanta Humala solicita al PJ acatar fallo del TC y ordenar su libertad inmediata
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La defensa de Ollanta Humala solicitó a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia acatar el fallo del Tribunal Constitucional y ordenar la libertad inmediata del expresidente.