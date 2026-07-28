Suspenden búsqueda de tres montañistas desaparecidos en el Huascarán por riesgo de avalanchas
Las labores de rescate fueron paralizadas de manera temporal debido a las condiciones climáticas extremas y al peligro que representan las grietas y grandes bloques de hielo en la zona donde se presume que se encuentran los andinistas.
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Las labores de búsqueda de los montañistas peruanos Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas, desaparecidos desde el 14 de julio en el nevado Huascarán, en Áncash, fueron suspendidas temporalmente debido a las condiciones climáticas adversas y al alto riesgo para los equipos de rescate.
El presidente de la asociación Socorro Andino Peruano, Eric Albino Lliuya, informó que la decisión responde a la presencia de profundas grietas, seracs (grandes bloques de hielo) y el peligro constante de avalanchas en la zona donde se presume que permanecen los escaladores, entre los 6.400 y 6.500 metros sobre el nivel del mar.
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"Ascender al nevado Huascarán no es tan sencillo. Hay grietas, avalanchas e incluso el clima es extremadamente adverso", explicó el rescatista al señalar que estas condiciones impiden continuar con las operaciones sin poner en riesgo al personal especializado.
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Montañistas perdieron contacto
Albino indicó que los tres montañistas habrían logrado alcanzar la cumbre antes de iniciar el descenso por uno de los sectores más complejos del macizo, donde se perdió contacto con ellos.
Asimismo, precisó que la reanudación de la búsqueda dependerá de una mejora en las condiciones del nevado y de la disponibilidad de rescatistas especializados en alta montaña, ya que varios de ellos participan actualmente en expediciones y actividades de trekking por la temporada alta en la Cordillera Blanca.
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Cierre en el Huascarán
Desde el pasado 20 de julio, las autoridades mantienen cerrado por 15 días el tramo comprendido entre los campamentos 1 y 2 del Huascarán, medida adoptada para facilitar las labores de búsqueda y resguardar la seguridad de los montañistas que transitan por la montaña.