¿A qué hora es la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta?

¿A qué hora es la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta?

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Juramentación de Keiko Fujimori | La lideresa de Fuerza Popular toma juramento ante el Congreso y asumirá la presidencia del Perú este martes 28 de julio. Junto a ella jurarán también Luis Galarreta, primer vicepresidente, y Miguel Torres, segundo vicepresidente.

Después de la toma de mando, Keiko Fujimori brindará su primer mensaje a la Nación, también en las instalaciones del Congreso. Posteriormente, se dirigirá a Palacio de Gobierno.

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¿A qué hora es la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta?

De acuerdo con el cronograma oficial, la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta será a las 12.15 p. m.

Primero se realizará la juramentación e imposición de la banda presidencial. Luego, se entonará el himno nacional y, posteriormente, se tomará juramento a los vicepresidentes.

Toma de mando de Keiko Fujimori: Cronograma

Keiko Fujimori llegará a las 9.00 a. m. al Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde será distinguida con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar y la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz Especial.

Entre las 9.30 a. m. y las 11.30 a. m. mantendrá encuentros bilaterales con los jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a la ceremonia de transmisión de mando.

Luego, a las 11.30 arribará al Palacio de Torre Tagle la Comisión de Anuncio del Congreso. De manera simultánea, comenzará el ingreso de los mandatarios y representantes de las delegaciones extranjeras al Parlamento. A las 11.45 a. m., la lideresa de Fuerza Popular partirá hacia la sede legislativa, donde se prevé que haga su ingreso al mediodía.

Tras la ceremonia de investidura y su primer mensaje a la Nación, la mandataria dejará el Congreso alrededor de las 1.35 p. m. con destino al Palacio de Gobierno.

Una vez allí, dará la bienvenida a sus pares extranjeros y encabezará un almuerzo oficial, programado entre las 2.45 p. m. y las 4.00 p. m.

La jornada concluirá con una recepción oficial en Palacio de Gobierno, a la que asistirán autoridades nacionales, invitados especiales y las delegaciones extranjeras.