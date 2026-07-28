Keiko Fujimori tomará juramento a ministros hoy martes a las 5 de la tarde | Foto: Carlos Felix

Keiko Fujimori tomará juramento a ministros hoy martes a las 5 de la tarde | Foto: Carlos Felix

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomará juramento a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial este martes a las 5 de la tarde. La actividad protocolar se desarrollará en las instalaciones de Palacio de Gobierno como parte de los actos programados para esta jornada.

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