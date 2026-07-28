Keiko Fujimori tomará juramento a ministros hoy martes a las 5 de la tarde
Pese a que el programa inicial preveía el acto para las 4:30 p. m., la ceremonia se reprogramó para pasadas las 5 de la tarde. El evento se da tras confirmarse las designaciones de Elmer Cuba en Economía y Carlos Espá en Cancillería.
- ¿A qué hora es la Misa Te Deum y quién la oficiará?
- ¿A qué hora es la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta?
Keiko Fujimori tomará juramento a ministros hoy martes a las 5 de la tarde | Foto: Carlos Felix
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomará juramento a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial este martes a las 5 de la tarde. La actividad protocolar se desarrollará en las instalaciones de Palacio de Gobierno como parte de los actos programados para esta jornada.
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