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Trámite presencial de pasaportes: Migraciones habilita estas sedes en Lima, Callao y regiones

Tras la anulación del sistema virtual, el organismo informó los puntos en los que se podrá tramitar el documento. Además, detalló la nueva modalidad de pagos que se implementará.

Trámites de pasaporte serán presenciales
Trámites de pasaporte serán presenciales | Andina/Difusión
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El sistema de citas virtuales para obtener el pasaporte electrónico en Perú fue eliminado por la Superintendencia Nacional de Migraciones debido a que la plataforma colapsaba, permitiendo que terceras personas acaparen los cupos en cuestión de segundos. La nueva forma de obtenerlo será mediante la modalidad presencial, que empezará a implementarse desde la próxima semana con una “marcha blanca”.

En ese contexto, la entidad informó las sedes que estarán disponibles para realizar el trámite. Además, detalló las modalidades de pago que se habilitarán y que buscan agilizar la entrega para beneficiar a los usuarios.

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Sedes disponibles para tramitar pasaportes

Según informó Migraciones, todas sus sedes y oficinas del sistema de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) serán las encargadas de ofrecer el trámite presencial del pasaporte electrónico. Estos puntos están distribuidos de la siguiente manera:

  • Lima Metropolitana: ocho sedes en Lima Este, Oeste, Sur y Norte
  • Callao: sedes en Ventanilla y Bellavista, además de la oficina del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para pasaportes de emergencia
  • Regiones: 31 jefaturas zonales y centros de atención a nivel nacional

La atención en todas estas dependencias se realizará ahora por orden de llegada y, tras la verificación del DNI vigente y el comprobante de pago, la ciudadanía podrá obtener su pasaporte en un tiempo aproximado de una a dos horas, según informó el gerente general de Migraciones, Albino Nieto Soto.

Además, las personas que ya cuentan con una cita en línea desde hace días o semanas tendrán atención preferencial en la fila cuando la nueva modalidad presencial entre en vigencia.

Modalidades de pago para el trámite de pasaporte

El vocero del organismo también informó que se suscribió un convenio con una entidad financiera que permitirá realizar pagos mediante billeteras digitales, como Yape o Plin, y tarjetas a través de POS en los mismos establecimientos donde se realice el trámite para la obtención del documento. El costo del pasaporte es de S/120.90.

Esto permitirá que los interesados realicen el pago de manera instantánea en la misma sede mientras tramitan el documento, y evitará así formar colas en las ventanillas del Banco de la Nación. 'Hoy en día el ciudadano está acostumbrado a usar esos medios de pago (billeteres digitales), ya casi no acostumbran llevar dinero en efectivo', dijo Nieto a la Agencia Andina al informar sobre la implementación de esta nueva forma de pago.

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