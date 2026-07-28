Keiko Fujimori promete ampliar Beca 18: “Para que más jóvenes accedan a estudios superiores”
En su primer mensaje a la nación, la mandataria anunció que durante su gobierno ampliará el programa de becas para que más estudiantes puedan acceder a la educación superior.
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La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, prometió ampliar el programa Beca 18 para que más jóvenes accedan a estudios superiores. La medida fue anunciada durante su primer mensaje a la nación emitido este 28 de julio en el Palacio Legislativo.
Fujimori aseguró que esta iniciativa formará parte de la segunda política de Estado de su gestión a la que llamará Jóvenes con Futuro. “La educación pública deberá volver a ser la verdadera herramienta de igualdad y movilidad social”, aseguró.