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Política

Mensaje a la nación EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial de Keiko Fujimori minuto a minuto hoy

Sigue en vivo el primer mensaje a la nación de Keiko Fujimoricomo presidenta. Conoce los anuncios más importantes, las medidas del Gobierno y todas las reacciones en tiempo real.

Mensaje a la nación EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial de Keiko Fujimori minuto a minuto hoy
Mensaje a la nación EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial de Keiko Fujimori minuto a minuto hoy
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La presidenta electa Keiko Fujimoribrinda este lunes su primer mensaje presidencial ante el país en una jornada clave para conocer las principales medidas que marcarán el inicio de su gestión. Sigue el minuto a minuto de su discurso, los anuncios oficiales y las reacciones políticas más importantes en esta cobertura en vivo de La República.

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¿A qué hora inicia el primer mensaje presidencial de Keiko Fujimori?

Minuto a minuto: últimas incidencias antes del discurso presidencial

05:57
28/7/2026

¿A qué hora comienza la Misa Te Deum?

De acuerdo con el protocolo oficial de las celebraciones por Fiestas Patrias, la Misa Te Deum está programada para iniciar a las 8.00 a. m. del lunes 28 de julio, en la Catedral de Lima. La ceremonia da apertura a la agenda oficial por el 28 de julio y antecede a las actividades protocolares del Poder Ejecutivo y el Congreso.

05:26
28/7/2026

¿Dónde ver el Mensaje a la Nación EN VIVO?

El discurso se desarrolla en el hemiciclo del Congreso de la República y es transmitido en señal abierta, cable y plataformas digitales.

Puedes verlo en la señal oficial del Congreso, TV Perú y demás medios de comunicación.

05:00
28/7/2026

¿A qué hora es la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta?

De acuerdo con el cronograma oficial, la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta será a las 12.15 p. m. Primero se realizará la juramentación e imposición de la banda presidencial. Luego, se entonará el himno nacional y, posteriormente, se tomará juramento a los vicepresidentes.

El Mensaje a la Naciónse realizará luego de la ceremonia de juramentación presidencial y de la toma de mando. Está programado para las 12.30 p. m. a 1.30 p. m.

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¿Dónde ver en vivo el mensaje presidencial de Keiko Fujimori?

El discurso se desarrolla en el hemiciclo del Congreso de la República y es transmitido en señal abierta, cable y plataformas digitales.

Puedes verlo en la señal oficial del Congreso, TV Perú y demás medios de comunicación.

¿Qué temas abordará Keiko Fujimori en su primer mensaje al país?

Durante su discurso, se espera que presente los principales lineamientos de su gestión para el periodo 2026-2031, incluyendo anuncios relacionados con la economía, la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad, la inversión pública, la salud y la educación.

¿Quiénes asistirán al mensaje presidencial?

Para la ceremonia de toma de mando confirmaron su asistencia el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá) y Nasry Asfura (Honduras).

También asistirán el primer ministro de Aruba, Mike Eman; el ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun; y el vicesecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, en representación de Donald Trump.

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