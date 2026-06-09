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Caso Lizeth Marzano: prueba de luminol en el auto de Adrián Villar da negativo tras cuatro meses de espera

El vehículo, que había pertenecido a la periodista Marisel Linares, fue sometido a pericias de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

La pericia realizada en el auto de Adrián Villar luego de casi cuatro meses arrojó negativo
La pericia realizada en el auto de Adrián Villar luego de casi cuatro meses arrojó negativo | Composición LR
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Han transcurrido casi cuatro meses desde la muerte de la atleta peruana Lizeth Marzano Noguera, quien falleció tras ser atropellada mientras realizaba actividad deportiva en la avenida Camino Real, en San Isidro. En medio de las investigaciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público recién realizaron una prueba de luminol al vehículo involucrado en el accidente, diligencia que arrojó resultado negativo para rastros de sangre.

El siniestro ocurrió el 17 de febrero. De acuerdo con la investigación fiscal, el conductor del automóvil, Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años, habría cruzado una luz roja y cambiado de trayectoria antes de impactar contra la deportista. Tras el accidente, abandonó el lugar sin prestar auxilio a la víctima.

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Las cámaras de seguridad registraron el recorrido del vehículo y la secuencia previa y posterior al atropello. Asimismo, las autoridades analizaron el teléfono celular del investigado e identificaron que la primera llamada realizada tras el accidente fue a su padre, elemento que forma parte de las pesquisas sobre su conducta después del siniestro.

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Pericia se realizó cuatro meses después

La reciente diligencia incluyó la inspección del automóvil Chevrolet implicado en el caso y de diversas piezas halladas por familiares de Marzano en la presunta ruta de escape seguida por Villar. Según se informó, los accesorios recuperados fueron reconocidos como parte del vehículo utilizado el día del atropello.

La prueba de luminol, utilizada para detectar posibles rastros biológicos, fue aplicada en distintas partes del automóvil, entre ellas el capó, el parabrisas y las ruedas. Sin embargo, el resultado fue negativo.

Este resultado generó preocupación en la defensa de la familia Marzano. El abogado Julio Mendoza señaló que el vehículo fue entregado a sus propietarios dos días después del accidente, situación que habría permitido una eventual manipulación antes de que se realizaran las pericias especializadas.

La diligencia se desarrolló en el parque El Porvenir, en el distrito de La Victoria, cerca de las instalaciones de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP. Durante el procedimiento también participó la defensa legal de la propietaria del automóvil, la periodista Marisel Linares.

PUEDES VER: Abogados penalistas analizan actitud del juez Adolfo Farfán tras llamar "hijo" a Adrián Villar en la audiencia de prisión preventiva

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Nueve meses de prisión preventiva

En el ámbito judicial, Adrián Villar permanece con prisión preventiva por un plazo de nueve meses, medida que fue ratificada por el Poder Judicial luego de que se rechazara la apelación presentada por su defensa.

El investigado afronta cargos por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. No obstante, los familiares de Lizeth Marzano consideran que los hechos podrían ameritar una recalificación jurídica más severa.

La defensa de Villar argumentó que podría beneficiarse con la suspensión de una eventual pena, amparándose en el Decreto Legislativo 1585, debido a que tiene menos de 25 años y carece de antecedentes penales. Sin embargo, el tribunal consideró que su comportamiento posterior al atropello, incluida la presunta huida del lugar y el cambio de vestimenta, constituye un factor que impide prever una conducta favorable.

Mientras tanto, la expectativa de ambas partes se centra en la culminación de la investigación preparatoria. La Fiscalía deberá presentar la acusación correspondiente y avanzar hacia la etapa de juicio antes de diciembre, fecha en la que vence la prisión preventiva impuesta al joven investigado.

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