Video de cámara de seguridad atribuido falsamente al terremoto de 7,4 en México en realidad fue grabado en Venezuela

LO FALSO:

Se ha difundido el video de una cámara de seguridad que muestra el desastre causado en una calle por el terremoto de 7,4 en México.

LO VERDADERO:

Tanto la fecha detectada en la grabación como la verificación de su ubicación confirmaron que el clip correspondía a uno de los dos terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio de 2026, y que no estaba vinculado a México.

En los últimos días, se ha difundido en redes sociales el video de una cámara de seguridad que, según usuarios, mostraba el sismo de magnitud 7,4 que sacudió el sur de México el 17 de julio. Sin embargo, esta afirmación es falsa. Aunque el video es auténtico, en realidad corresponde a uno de los terremotos ocurridos en Venezuela semanas atrás.

Una de las publicaciones con más alcance se encontraba en Facebook y superaba las 119.000 reproducciones, 1.600 reacciones, 85 comentarios y 174 compartidos.

Una de las publicaciones con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

A simple vista, el material permitió identificar la fecha y hora de la grabación: 24 de junio de 2026, a las 6:05 p. m. (hora local). Este dato no coincidía con el sismo de México, que ocurrió el 17 de julio de 2026 a las 8:48 a. m. (hora local). En cambio, sí concordaba con la fecha y hora de uno de los terremotos registrados en Venezuela, información que puede corroborarse en reportes publicados por medios nacionales, como El Peruano (1, 2), e internacionales, como la BBC (1, 2).

Video se grabó el 24 de junio de 2026. Foto: Facebook | Composición: LR

El terremoto de México ocurió a las 08:48 a. m. (hora local). Foto: El Peruano / BBC | Composición: LR

El primer terremoto de Venezuela ocurió a las 06:04 p. m. (hora local), y el otro, segundos después. Foto: El Peruano / BBC | Composición: LR

Para verificar el origen del video viral, se realizó una búsqueda inversa y se encontró una versión de mayor calidad y con un ángulo más amplio, publicada en Instagram por la cuenta @/queriendoavargas. Al ampliar la imagen, se distinguió el nombre de un establecimiento llamado ‘Atlantimar’, ubicado en la esquina de la calle captada por la cámara de seguridad.

Se encontró un video con más resolución. Foto: Instagram

El negocio de la esquina se llamaba 'Atlantimar'. Foto: Instagram

Posteriormente, se realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “Atlantimar” y “Venezuela”, y se encontró la cuenta de TikTok del usuario @/laslocurasdelpollo, quien recientemente estuvo publicando contenido sobre los daños ocasionados por los terremotos en distintas zonas de su país.

Búsqueda en Google amplió la verificación. Foto: Google

Cuenta encontrada con la búsqueda en Google. Foto: TikTok

En uno de los clips, el creador realizó un recorrido por Catia La Mar, en el estado La Guaira, donde se observó la panadería y pastelería ‘Atlantimar’. La fachada del establecimiento coincidía con la que aparece en el viral, lo que confirmó que las imágenes fueron registradas en Venezuela y no en México.

Se observa el mismo establecimiento que en el video viral. Foto: TikTok

Comparación entre ambas imágenes. Foto: Redes sociales | Composición: LR

Conclusión

En síntesis, se ha difundido en redes sociales el video de una cámara de seguridad que es presentado falsamente como si mostrara el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en el sur de México el pasado 17 de julio. Sin embargo, la fecha visible en la grabación y la verificación de su ubicación confirmaron que en realidad correspondía a un terremoto registrado en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela, el 24 de junio de 2026.