Rutas A y C del Metropolitano suspende su recorrido por presencia de manifestantes en el Centro de Lima
Las alteraciones afectan el recorrido de dos rutas regulares y el funcionamiento de varias estaciones del Metropolitano.
- ¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más
- Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más
Los usuarios deberán estar atentos a futuros anuncios y seguir las indicaciones de la ATU durante este periodo. | Foto: Andina
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este lunes 28 de julio cambios temporales en el servicio del Metropolitano debido a la presencia de manifestantes en el Centro de Lima. La medida afecta el recorrido de dos rutas regulares y el funcionamiento de varias estaciones.