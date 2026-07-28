Rutas A y C del Metropolitano suspende su recorrido por presencia de manifestantes en el Centro de Lima

Los usuarios deberán estar atentos a futuros anuncios y seguir las indicaciones de la ATU durante este periodo. | Foto: Andina

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este lunes 28 de julio cambios temporales en el servicio del Metropolitano debido a la presencia de manifestantes en el Centro de Lima. La medida afecta el recorrido de dos rutas regulares y el funcionamiento de varias estaciones.