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Fiestas Patrias 2026: conoce la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales desde el 25 al 29 de julio

Los eventos centrales incluyen "Balcones Patrios" en la Plaza San Martín, que presentará la Proclamación de la Independencia y espectáculo de fuegos artificiales el 26 de julio.

La programación incluye presentaciones artísticas, una escenificación de la Proclamación de la Independencia y conciertos en la Plaza San Martín para conmemorar 205 años de independencia.
La programación incluye presentaciones artísticas, una escenificación de la Proclamación de la Independencia y conciertos en la Plaza San Martín para conmemorar 205 años de independencia. | Foto: composición LR
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La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó la programación "Lima celebra al Perú", una agenda de actividades gratuitas que se desarrollará del 25 al 29 de julio con motivo de las Fiestas Patrias 2026. Durante esos días, distintos espacios de la capital recibirán eventos culturales, musicales, deportivos y gastronómicos dirigidos a vecinos y visitantes.

La propuesta incluye presentaciones artísticas, un pasacalle con personajes históricos, conciertos, una feria dedicada al pisco y actividades recreativas en diferentes distritos. Uno de los actos principales será "Balcones Patrios: ¡Viva el Perú en sus 205 años!", una escenificación que tendrá lugar en la Plaza San Martín para conmemorar un nuevo aniversario de la Independencia del Perú.

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Fiestas Patrias 2026 en Lima: Balcones Patrios, pasacalle histórico y espectáculo en la Plaza San Martín

Entre las actividades programadas destaca "Balcones Patrios: ¡Viva el Perú en sus 205 años!", que se realizará el 26 de julio desde las 6:30 p. m. en la fachada del Gran Hotel Bolívar, ubicado en la Plaza San Martín. La jornada comenzará con un pasacalle que recorrerá la Plazuela Rosa Merino, el jirón Ica, el jirón de la Unión y culminará en la plaza principal del Centro de Lima.

La programación contempla una representación de la Proclamación de la Independencia con actores caracterizados como José de San Martín y otros personajes vinculados a la gesta libertadora. Además, se interpretará la tradicional canción "La Chicha" a cargo del programa municipal Música para Crecer, habrá un homenaje a próceres y figuras representativas del país, conciertos de música criolla con Los Ardiles y Rosa Flor, y el cierre estará acompañado por un espectáculo de fuegos artificiales.

Conciertos, Expo Pisco, cicloturismo y más actividades gratuitas por Fiestas Patrias en Lima

Además de las actividades centrales, la Municipalidad de Lima preparó una agenda descentralizada que llevará las celebraciones a diferentes puntos de la ciudad. La programación incluye propuestas para quienes buscan disfrutar de la gastronomía, el deporte y la música durante el feriado patrio.

Agenda de actividades por Fiestas Patrias 2026 en Lima

Sábado 25 de julio

  • Expo Pisco en Barranco, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m., con degustaciones, exhibiciones y participación de productores de la bebida bandera.
  • Cicloturismo Patrio, desde las 7:00 a. m., con partida en la Puerta N.° 3 del Parque de la Reserva y recorrido hasta el Ecopark de San Juan de Lurigancho.

Domingo 26 de julio

  • Expo Pisco en Barranco, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.
  • Balcones Patrios: ¡Viva el Perú en sus 205 años!, desde las 6:30 p. m., en la Plaza San Martín.

Lunes 27 de julio

  • Ritmo en Caballería, desde las 3:30 p. m., en el Parque de las Leyendas sede San Miguel, con un espectáculo que combinará música y tradición ecuestre.

Martes 28 de julio

  • Presentación del imitador de Sandro en el Parque de las Leyendas sede Huachipa.
  • Concierto de la cantante Amaranta, desde las 7:00 p. m., en el Circuito Mágico del Agua.

Miércoles 29 de julio

  • Presentación del imitador de Pedro Infante en el Parque de las Leyendas sede San Miguel.
  • Concierto de Pintura Roja en el Circuito Mágico del Agua, como parte del cierre de las celebraciones.
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