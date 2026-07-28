Precio del dólar en Perú hoy, martes 28 de julio de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, martes 28 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,375 la compra y S/3,405 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este martes 28 de julio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este martes 28 de julio?
¿Cuál es el mejor momento para cambiar dólares?
El mejor momento para cambiar o vender dólares es por la mañana, y el mejor rango de horas va desde las 9.00 a. m. hasta la 1.00 p. m., es decir, en la apertura del mercado de divisas donde las entidades financieras o casas de cambio ofrecen sus mejores precios.
¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio es el precio que tiene el dólar en cualquier país, el cual se divide en compra y venta, según indicó el experto en Finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, en diálogo previo con La República.
Tipo de cambio: dólar inicia en S/3,4022 inicia este martes 28 de julio
El tipo de cambio del dólar este martes 28 de julio se ubicó sobre los S/3,4022, según datos preliminares del portal de cotización internacional de divisas de Bloomberg.