➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 28 de julio, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este martes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
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- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te deparan los astros este martes 28 de julio? Revisa el horóscopo de este martes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo de este martes 28 de julio?
- Aries: Desplazamientos y viajes cortos que no tenías programado llegarán para sorprenderte. Es posible que asumas nuevos retos y estos no te permitan descansar como lo tenías planificado. Paciencia.
- Tauro: El retorno de esa persona genera muchas emociones encontradas. Aunque sus intenciones no sean negativas no te sientes seguro en darle una oportunidad. Conviene esperar y analizar.
- Géminis: Un familiar podría confrontarte y reclamarte por algunas decisiones que has tomado. No perderás el control y argumentarás los motivos que te impulsaron a definir tu camino. Te entenderá.
- Cáncer: Esa persona que se alejó sin explicaciones claras volverá a buscarte. No caigas en una historia que puede generarte nuevamente inestabilidad y espera algo mejor para tu vida sentimental.
- Leo: Los planes que tienes pensados para el día pueden verse postergados por situaciones inesperadas que deberás de afrontar. No pelees con nadie y mantén la calma para que todo se resuelva.
- Virgo: Una persona que espera una respuesta tuya insistirá y presionará para que puedas afrontar y resolver lo que tienen pendiente. No dilates más y aclara este mal entendido. Es el momento.
- Libra: No estás tomando decisiones por dudas e interrogantes que, hasta el momento, no has podido responder. Hoy conversarás con alguien que sabrá guiarte por el camino que más te conviene.
- Escorpio: Has entendido que tus reacciones han sido desproporcionadas y buscarás conciliar con esa persona que tanto quieres. Notarás su deseo por recuperar la relación y ambos propiciarán la reconciliación.
- Sagitario: Estarás lleno de energía y harás muchas cosas desde temprano para poder liberarte y encontrarte con esa persona que se está convirtiendo en alguien muy especial. La pasarás muy bien.
- Capricornio: Tratarás de no hacer planes con nadie para disfrutar de un espacio de tranquilidad y descanso. Por la tarde una amistad se comunicará contigo, te dará noticias agradables que te sorprenderán.
- Acuario: Esa preocupación económica que no te ha dejado dormir terminará gracias al apoyo que recibirás por parte de una amistad. En el amor, esa persona no quiere perderte y volverá a insistir.
- Piscis: A pesar de las pérdidas que has tenido, notarás el apoyo de muchas personas que desean verte bien. Hoy más de una amistad pondrá el hombro. En poco tiempo volverás a recuperar tu estabilidad.