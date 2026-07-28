Roberto Sánchez: "Soy capaz de reunirme con cualquier diabla con tal de lograr justicia"
Momentos previos a la juramentación de Keiko Fujimori, Sánchez lidera movilización frente al Palacio de Justicia.
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Roberto Sánchez encabeza movilización frente al Palacio de Justicia. Foto: difusión
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Roberto Sánchez se pronunció durante una movilización al frente del Palacio de Justicia sobre una futura reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori. "Soy capaz de reunirme con cualquier diabla con tal de lograr justicia para nuestro pueblo y si ahora es la ocasión que así sea", mencionó.
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