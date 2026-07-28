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Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial
Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial     Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial     Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial     
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🔴 Juramentación de Keiko Fujimori con Rosa María Palacios, Juliana Oxenford y Pedro Salinas | La República | #28xLR

Política

Roberto Sánchez: "Soy capaz de reunirme con cualquier diabla con tal de lograr justicia"

Momentos previos a la juramentación de Keiko Fujimori, Sánchez lidera movilización frente al Palacio de Justicia.

Roberto Sánchez encabeza movilización frente al Palacio de Justicia. Foto: difusión
Roberto Sánchez encabeza movilización frente al Palacio de Justicia. Foto: difusión
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Roberto Sánchez se pronunció durante una movilización al frente del Palacio de Justicia sobre una futura reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori. "Soy capaz de reunirme con cualquier diabla con tal de lograr justicia para nuestro pueblo y si ahora es la ocasión que así sea", mencionó.

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