Sicarios disparan contra bus de la Línea 91 en Chorrillos: pasajero murió durante el ataque
El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas El Sol y Guarda Civil Sur. Tras el ataque, el agresor huyó en una motocicleta, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).
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Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes al interior de una unidad de transporte público en el distrito de Chorrillos. El ataque se produjo cuando un sujeto armado abordó el vehículo y disparó directamente contra la víctima antes de huir a bordo de una motocicleta, según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El crimen se registró en la intersección de las avenidas El Sol y Guarda Civil Sur. Hasta el lugar llegaron agentes del Escuadrón Halcones de la Base Sur, quienes encontraron estacionado un bus de la empresa de transporte Santo Cristo, de placa D7S-727.
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Al interior de la unidad, en la zona de las gradas de la puerta posterior, los efectivos hallaron el cuerpo sin vida de un hombre cuya identidad aún no ha sido determinada. La víctima presentaba impactos de bala.
Nota en desarrollo